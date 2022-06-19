https://arabic.sputniknews.com/20220619/كيف-علق-ترامب-على-سقوط-بايدن-من-دراجة-هوائية-فيديو-1063842539.html

كيف علق ترامب على سقوط بايدن من دراجة هوائية... فيديو

كيف علق ترامب على سقوط بايدن من دراجة هوائية... فيديو

علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على سقوط خليفته جو بايدن من دراجة هوائية، أمس ‏السبت.‏ 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T06:29+0000

2022-06-19T06:29+0000

2022-06-19T06:29+0000

دونالد ترامب

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال في خطاب له بجولة "American Freedom Tour" (الحرية الأمريكية) في ممفيس في ولاية تينيسي الأمريكية، أمس السبت: "آمل أن يتعافى بايدن، لأنه، كما تعلمون، سقط من دراجته اليوم"، وفقا لصحيفة "واشنطن إكسامينر" الأمريكية.لكن قابل أنصار ترامب تعليقه بأنه مزحة، لكنه قال: "لا ، أنا جاد، أتمنى أن يكون بخير، لقد سقط من على دراجة"، ليسود الهدوء للحظات الغرفة.إلا أن ترامب عاد مازحا عن سقوط بايدن بالقول: "أتعهد بهذا التعهد لكم اليوم: لن أركب دراجة أبدا".وتابع: "لكننا نأمل أن يكون بايدن على ما يرام لأن ذلك كان سقوطا صعبا، كان ذلك مخيفا، كان ذلك صعبا. هل رأى أي شخص سقوطه؟ حسنا، نتمنى له التوفيق".كما نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مقطعا مفبركا ساخرا عبر حسابه على منصته الخاصة "تروث سوشيال"، والتي يظهر فيها وهو يسدد ضربة في ملعبه للغولف لتسقط الكرة على رأس الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ويسقط من دراجته.وسقط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على دراجته الهوائية أثناء مشاركته في فعالية دراجات هوائية.ووقع بايدن في الموقف المحرج (والذي لا يعد الأول من نوعه) من دراجته أثناء ركوبها بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.

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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم