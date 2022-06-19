https://arabic.sputniknews.com/20220619/كيف-يمكنك-تناول-المانجو-مع-الاستمرار-في-إنقاص-الوزن؟-1063883543.html

كيف يمكنك تناول المانجو مع الاستمرار في إنقاص الوزن؟

كيف يمكنك تناول المانجو مع الاستمرار في إنقاص الوزن؟

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فإن تضمين الكثير من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي اليومي يعد دائما خيارا حكيما. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T20:46+0000

2022-06-19T20:46+0000

2022-06-19T20:46+0000

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الصحة

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فهل يمكنك أن تأكل كل أنواع الفاكهة وما زلت تخسر الوزن؟تحتوي جميع الفواكه على الألياف، كما أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يميل إلى تعزيز فقدان الوزن، وفقا لدراسات متعددة.ومع ذلك، غالبا ما يتساءل الناس عما إذا كان بإمكانهم تناول المانجو المفضل لديهم عند محاولة إنقاص الوزن، بحسب "تايمز اوف إنديا".تقدم المانجو مجموعة من الفوائد الصحية، فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية بما في ذلك حمض الفوليك والفيتامينات A وC وE وB5 وK وB6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز.صحيح أن المانجو تحتوي على سعرات حرارية أكثر من العديد من الفواكه الأخرى (يحتوي كل كوب من المانجو على 100 سعر حراري). لكن هذا لا يعني أن المانجو يمكن أن تسبب لك السمنة.إذا كنت تأكل المانجو بحكمة، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بفاكهتك المفضلة وفقدان الوزن.وجدت الأبحاث أيضا أن المركبات النشطة بيولوجيا والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في المانجو يمكن أن تثبط الخلايا الدهنية والجينات المرتبطة بالدهون، لذلك يمكن أن تساعد الفاكهة في التحكم في وزنك.للحصول على أفضل النتائج، من الأهمية بمكان ممارسة الرياضة بانتظام مع اتباع نظام غذائي صحي وطبيعي ومتوازن لفقدان الوزن.مع هذا، إليك بعض النصائح حول كيفية ووقت تناول المانجو للبقاء في حالة جيدة:-ما هو حجم الحصة المناسب؟أحد أهم العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار هو مراعاة حجم حصتك. من المعروف أن تناول المانجو باعتدال يقلل من الدهون في الجسم ومستويات السكر في الدم. لا تنجرف وتفرط في تناولها. قد يؤدي تناول المانجو المفرط أيضا إلى زيادة الوزن. حاول التمسك بتناول حبة مانجو واحدة في اليوم.متى تأكل المانجو؟كثير من الناس يأكلون المانجو مع الغداء أو العشاء. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة غير ضرورية في إمداد الجسم بالجلوكوز.بدلا من ذلك، تعمل المانجو بشكل أفضل كوجبة خفيفة، فهي مشبعة وتوفر طاقة فورية.يمكنك تناول المانجو كوجبة خفيفة قبل التمرين قبل المشي أو السباحة. كما أنها مصدر جيد للسكروز، وهو سكر سريع المفعول ويمكن تناولها بعد التمرين أيضا.كيف تأكل المانجو؟عصرها يزيل الألياف، مما يجعلها أقل تغذية وإشباعا. تناول المانجو كاملة للاستفادة منها كوجبة خفيفة مشبعة.من الأفضل نقع المانجو في الماء لمدة ساعة على الأقل قبل الاستهلاك. هذا يزيد من امتصاص الفيتامينات والمعادن الصحية الموجودة في المانجو.يجب تجنب عصير المانجو الذي يتم شراؤه من المتجر لأنه يحتوي دائما على سكريات إضافية. يمكن أن تؤدي هذه المنتجات إلى زيادة الوزن لأنها تحتوي على كمية أقل من الغذاء والكربوهيدرات البسيطة.

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