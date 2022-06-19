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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/مبعوث-الاتحاد-الأوروبي-لحقوق-الإنسان-يصل-كييف-لإبداء-تضامنه-1063865010.html
مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يصل كييف لإبداء تضامنه
مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يصل كييف لإبداء تضامنه
وصل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون جيلمور، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، حيث سافر ليلا في قطار انطلق من بولندا. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:26+0000
2022-06-19T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك. وقال جيلمور في بيان مصور: "أنا اليوم في كييف بأوكرانيا لإظهار تضامني، بعد أن التقيت باللاجئين على الحدود البولندية في بداية العدوان الروسي"، على حد وصفه.ويعتزم جيلمور بحث أوضاع حقوق الإنسان على الأرض والتحدث مع السلطات المحلية، إلا أنه لم يحدد مدة بقائه في أوكرانيا، وتأتي تلك الزيارة قبل يوم اللاجئ العالمي الذي يوافق 20 يونيو/ حزيران.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيران الجيش تمكن من تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخيرة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان: "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش أربعة مستودعات للقذائف والمدفعية وذخيرة المدفعية في المناطق السكنية ماكسيميليانوفكا وأفدييفكا وزيلينوي بول وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك قاذفة صواريخ "بوك-إم1" في منطقة سيفيرسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبحسب الوزارة، تخلت الكتيبة المدافعة التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ليسيتشانسك في سيفيرودونيتسك عن أسلحتها الثقيلة وغادرت مواقعها.وأضافت الوزارة أن الضربة التي شنتها منظومة الصواريخ الروسية "إسكندر" على أراضي مصنع خاركوف لإصلاح الدبابات، أسفرت عن تدمير منظومتي "أوراغان".
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أخبار أوكرانيا

مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يصل كييف لإبداء تضامنه

14:26 GMT 19.06.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول في قرية بيزيمينويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول في قرية بيزيمينويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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وصل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون جيلمور، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، حيث سافر ليلا في قطار انطلق من بولندا.
سبوتنيك. وقال جيلمور في بيان مصور: "أنا اليوم في كييف بأوكرانيا لإظهار تضامني، بعد أن التقيت باللاجئين على الحدود البولندية في بداية العدوان الروسي"، على حد وصفه.
ويعتزم جيلمور بحث أوضاع حقوق الإنسان على الأرض والتحدث مع السلطات المحلية، إلا أنه لم يحدد مدة بقائه في أوكرانيا، وتأتي تلك الزيارة قبل يوم اللاجئ العالمي الذي يوافق 20 يونيو/ حزيران.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيران الجيش تمكن من تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخيرة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان: "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش أربعة مستودعات للقذائف والمدفعية وذخيرة المدفعية في المناطق السكنية ماكسيميليانوفكا وأفدييفكا وزيلينوي بول وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك قاذفة صواريخ "بوك-إم1" في منطقة سيفيرسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، تخلت الكتيبة المدافعة التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ليسيتشانسك في سيفيرودونيتسك عن أسلحتها الثقيلة وغادرت مواقعها.
وأضافت الوزارة أن الضربة التي شنتها منظومة الصواريخ الروسية "إسكندر" على أراضي مصنع خاركوف لإصلاح الدبابات، أسفرت عن تدمير منظومتي "أوراغان".
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Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:54 GMT
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