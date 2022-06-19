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https://arabic.sputniknews.com/20220619/مصرع-13-شخصا-وإصابة-10-آخرين-في-حادث-انقلاب-شاحنة-وسط-المكسيك-1063841141.html
مصرع 13 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب شاحنة وسط المكسيك
مصرع 13 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب شاحنة وسط المكسيك
لقي 13 شخصا على الأقل وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب شاحنة، أمس السبت، بولاية غواناخواتو وسط المكسيك. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T04:02+0000
2022-06-19T04:02+0000
أخبار المكسيك
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وحسب خدمة الحماية المدنية، فقد انقلبت شاحنة للنقل العمومي على الرصيف المركزي للطريق السريع الرابط بين مكسيكو-كويريتارو وخواناخواتو في بلدية بولوتيتلان، حيث توفي 13 شخصا على الفور وأصيب 10 آخرون.وأوضحت الخدمة، عبر موقع "تويتر"، أن المعطيات الأولية من مكان الحادث تشير إلى أن سائق الشاحنة فقد السيطرة لتصطدم بأشجار كبيرة في المنطقة الوعرة، مما أدى إلى تدحرج الركاب عبر المنحدر ومنهم من لقي مصرعه على الفور.وأشارت إلى وصول عناصر الحماية المدنية من بولوتيلان وبوينتيس المجاورة إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة الطبية للجرحى، ونقل ما لا يقل عن ثمانية آخرين إلى مستشفى في سان خوان ديل ريو.
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أخبار المكسيك

مصرع 13 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب شاحنة وسط المكسيك

04:02 GMT 19.06.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchezالشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchez
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لقي 13 شخصا على الأقل وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب شاحنة، أمس السبت، بولاية غواناخواتو وسط المكسيك.
وحسب خدمة الحماية المدنية، فقد انقلبت شاحنة للنقل العمومي على الرصيف المركزي للطريق السريع الرابط بين مكسيكو-كويريتارو وخواناخواتو في بلدية بولوتيتلان، حيث توفي 13 شخصا على الفور وأصيب 10 آخرون.
وأوضحت الخدمة، عبر موقع "تويتر"، أن المعطيات الأولية من مكان الحادث تشير إلى أن سائق الشاحنة فقد السيطرة لتصطدم بأشجار كبيرة في المنطقة الوعرة، مما أدى إلى تدحرج الركاب عبر المنحدر ومنهم من لقي مصرعه على الفور.
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وأشارت إلى وصول عناصر الحماية المدنية من بولوتيلان وبوينتيس المجاورة إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة الطبية للجرحى، ونقل ما لا يقل عن ثمانية آخرين إلى مستشفى في سان خوان ديل ريو.
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