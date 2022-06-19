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مصر تشهد الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحي
مصر تشهد الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحي
تشهد مصر في الأيام الجارية فعاليات الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحي، حيث غادر المشاركون منطقة الساحل الشمالي، التي تقع على بعد 250 كم عن العاصمة القاهرة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T18:50+0000
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وأصدر المركز العربي للإعلام السياحي بيانا صحفيا، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء فيه أن فعاليات الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحي تتواصل "بإقامة برامج وفعاليات مختلفة حيث غادر المشاركون فى الملتقى الذى يعقد تحت عنوان (مصر تجمعنا) اليوم الأحد".وغادر المشاركون الساحل الشمالى إلى مدينة العلمين للقيام بجولة سياحية بالمدينة، حيث تستمر فعاليات الملتقى يوم غد الإثنين بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة ثم جولة على ضفاف نهر النيل على ظهر إحدى البواخر السياحية.وأضاف البيان أن هيئة تنشيط السياحة المصرية حرصت على إثراء الملتقى بزخم متنوع من البرامج التى أعدتها والتي تتضمن زيارات لأهم المدن وأهم المعالم السياحية المصرية إضافة إلى عقد ندوات ونقاشات وحوارات ولقاءات مع المسؤولين.من جانبه، قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إن مصر أطلقت عدة حملات ترويجية للسياحة المصرية خلال الأشهر الماضية ووصل عددها إلى 4 حملات ترويجية.يذكر أن الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحي سيختتم فعالياته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر تشهد الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحي

18:50 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 18:59 GMT 19.06.2022)
© Sputnikالعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
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تشهد مصر في الأيام الجارية فعاليات الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحي، حيث غادر المشاركون منطقة الساحل الشمالي، التي تقع على بعد 250 كم عن العاصمة القاهرة.
وأصدر المركز العربي للإعلام السياحي بيانا صحفيا، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء فيه أن فعاليات الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحي تتواصل "بإقامة برامج وفعاليات مختلفة حيث غادر المشاركون فى الملتقى الذى يعقد تحت عنوان (مصر تجمعنا) اليوم الأحد".
وغادر المشاركون الساحل الشمالى إلى مدينة العلمين للقيام بجولة سياحية بالمدينة، حيث تستمر فعاليات الملتقى يوم غد الإثنين بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة ثم جولة على ضفاف نهر النيل على ظهر إحدى البواخر السياحية.
وأضاف البيان أن هيئة تنشيط السياحة المصرية حرصت على إثراء الملتقى بزخم متنوع من البرامج التى أعدتها والتي تتضمن زيارات لأهم المدن وأهم المعالم السياحية المصرية إضافة إلى عقد ندوات ونقاشات وحوارات ولقاءات مع المسؤولين.
من جانبه، قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إن مصر أطلقت عدة حملات ترويجية للسياحة المصرية خلال الأشهر الماضية ووصل عددها إلى 4 حملات ترويجية.
يذكر أن الملتقى الرابع عشر للإعلام السياحي سيختتم فعالياته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.
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