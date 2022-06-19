https://arabic.sputniknews.com/20220619/مصر-قوات-حرس-الحدود-تقود-حملة-مكبرة-للقضاء-على-زراعة-المخدرات-1063871793.html
مصر… قوات حرس الحدود تقود حملة مكبرة للقضاء على زراعة المخدرات
مصر… قوات حرس الحدود تقود حملة مكبرة للقضاء على زراعة المخدرات
تقوم قوات حرس الحدود المصرية بحملة مكبرة للبحث والتفتيش على الزراعات المخدرة في سيناء بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والجيش... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:19+0000
2022-06-19T16:19+0000
2022-06-19T16:19+0000
العالم العربي
مصر
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يأتي ذلك في ظل استمرار جهود قوات حرس الحدود لمجابهة انتشار المخدرات والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وتضييق الخناق على زراعة وترويج تلك السموم في المناطق الجبلية في محافظة جنوب سيناء.ونجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع نبات البانجو إضافة إلى 59 فدان من جوهر "الهيدرو" المخدر.ولفت بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إلى أن تلك المخدرات تمت زراعتها في السهول ذات التضاريس الوعرة ومناطق يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجغرافية.وإضافة إلى ذلك تم ضبط 4 أطنان من نبات البانجو الجاف و107 كيلوغرامات من جوهر الحشيش، إضافة إلى 700 كيلوغرام من بذور المواد المخدرة المختلفة.وتم ضبط مصنعين للحشيش بمشتملاته إضافة إلى مكبس لمخدر الحشيش، كما تمكنت الحملة من ضبط كميات أخرى من المخدرات ومعدات لها علاقة بزراعتها.ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لحماية المصريين من خطر الإدمان، الذي يمثل خطرا على الأمن القومي للدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/قبل-عيد-الفطر-بأيام-الداخلية-المصرية-تضبط-شحنة-مخدرات-بـ44-مليون-جنيه-1061565547.html
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العالم العربي, مصر
مصر… قوات حرس الحدود تقود حملة مكبرة للقضاء على زراعة المخدرات
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تقوم قوات حرس الحدود المصرية بحملة مكبرة للبحث والتفتيش على الزراعات المخدرة في سيناء بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والجيش الثالث الميداني.
يأتي ذلك في ظل استمرار جهود قوات حرس الحدود
لمجابهة انتشار المخدرات والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وتضييق الخناق على زراعة وترويج تلك السموم في المناطق الجبلية في محافظة جنوب سيناء.
ونجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع نبات البانجو إضافة إلى 59 فدان من جوهر "الهيدرو" المخدر.
ولفت بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إلى أن تلك المخدرات تمت زراعتها في السهول ذات التضاريس الوعرة ومناطق يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجغرافية.
وإضافة إلى ذلك تم ضبط 4 أطنان من نبات البانجو الجاف و107 كيلوغرامات من جوهر الحشيش، إضافة إلى 700 كيلوغرام من بذور المواد المخدرة المختلفة.
وتم ضبط مصنعين للحشيش
بمشتملاته إضافة إلى مكبس لمخدر الحشيش، كما تمكنت الحملة من ضبط كميات أخرى من المخدرات ومعدات لها علاقة بزراعتها.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لحماية المصريين من خطر الإدمان
، الذي يمثل خطرا على الأمن القومي للدولة.