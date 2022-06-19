https://arabic.sputniknews.com/20220619/مطاردة-سيارة-في-محيط-الفاتيكان-بعد-اقتحامها-الحواجز-الأمنية-قبل-صلاة-البابا-1063873298.html
مطاردة سيارة في محيط الفاتيكان بعد اقتحامها الحواجز الأمنية قبل صلاة البابا
مطاردة سيارة في محيط الفاتيكان بعد اقتحامها الحواجز الأمنية قبل صلاة البابا
أُطلق إنذار الإرهاب في مدينة الفاتيكان قبل صلاة البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بعد أن اقتحم ألباني بسيارته حواجز الأمنية بالقرب من ساحة القديس بطرس. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:45+0000
2022-06-19T16:45+0000
2022-06-19T16:45+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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روما - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية أن الرجل البالغ من العمر 39 عاما تجاهل أوامر بالتوقف عند نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من مدينة الفاتيكان.ومع رفض الرجل للتوقف واقتحامه للنقطة الأمنية، انطلق رجال الشرطة في مطاردة قصيرة بالسيارات، وأطلقوا النار على السيارة من طراز "بي إم دبليو" لتتوقف بعد اصطدامها بسيارة شرطة.وفي نهاية المطاف، حاصر الضباط السائق وقيدوه واستخدموا صاعقا كهربائيا للتمكن من السيطرة عليه، وأفادت السلطات بأن ضابطين أصيبا خلال المطاردة ونقلا إلى المستشفى.وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إن الشرطة لم تجد أي صلة بين مطاردة السيارة وصلاة البابا. وقع الحادث في شارع مزدحم بالسياح على أمل سماع العظة في الصلاة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/بلجيكا-ارتفاع-عدد-ضحايا-حادث-دهس-الكرنفال-إلى-6-قتلى--1060134623.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
مطاردة سيارة في محيط الفاتيكان بعد اقتحامها الحواجز الأمنية قبل صلاة البابا
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أُطلق إنذار الإرهاب في مدينة الفاتيكان قبل صلاة البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بعد أن اقتحم ألباني بسيارته حواجز الأمنية بالقرب من ساحة القديس بطرس.
روما - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية أن الرجل البالغ من العمر 39 عاما تجاهل أوامر بالتوقف عند نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من مدينة الفاتيكان
.
ومع رفض الرجل للتوقف واقتحامه للنقطة الأمنية، انطلق رجال الشرطة في مطاردة قصيرة بالسيارات، وأطلقوا النار على السيارة من طراز "بي إم دبليو" لتتوقف بعد اصطدامها بسيارة شرطة.
وفي نهاية المطاف، حاصر الضباط السائق وقيدوه واستخدموا صاعقا كهربائيا للتمكن من السيطرة عليه، وأفادت السلطات بأن ضابطين أصيبا خلال المطاردة ونقلا إلى المستشفى.
وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إن الشرطة لم تجد أي صلة بين مطاردة السيارة وصلاة البابا
. وقع الحادث في شارع مزدحم بالسياح على أمل سماع العظة في الصلاة.