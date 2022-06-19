https://arabic.sputniknews.com/20220619/مفاوض-في-جماعة-أنصار-الله-السعودية-من-بيدها-قرار-الحرب-والسلم-في-اليمن-1063885323.html

مفاوض في جماعة "أنصار الله": السعودية من بيدها قرار الحرب والسلم في اليمن

مفاوض في جماعة "أنصار الله": السعودية من بيدها قرار الحرب والسلم في اليمن

قال عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك العجري، اليوم الأحد، إن السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي، هي من بيدها قرار الحرب والسلم... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T21:11+0000

2022-06-19T21:11+0000

2022-06-19T21:11+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وكتب العجري وهو عضو المكتب السياسي في "أنصار الله"، عبر "تويتر": "أمام المجتمع الدولي حاولوا [في إشارة إلى السعودية] تسويق إعادة هيكلة ما يسمى شرعية كخطوة نحو السلام، وازاحة هادي والإصلاح [يقصد حزب التجمع اليمني للإصلاح] باعتبارهم أكثر من يعرقل السلام".وأضاف: "الآن الهدنة تمضى ولا جديد في استحقاقات ما بعد الهدنة، صحيح (الإصلاح) لا يريد السلام، لكن السعودية حقيقة هي من بيدها قرار الحرب والسلم وهي المسؤولة".وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، ايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/أنصار-الله-تتهم-دول-العدوان-بالتعامل-مع-بنود-الهدنة-في-اليمن-بـانتقائية-ومماطلة-1063882544.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي