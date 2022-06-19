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مقتل جندي وإرهابي في معارك بشمال غرب باكستان
مقتل جندي وإرهابي في معارك بشمال غرب باكستان
قُتل جندي وإرهابي في معارك دارت بين قوات الأمن وإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما أفاد بيان للجيش يوم السبت. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T01:42+0000
2022-06-19T01:42+0000
أخبار باكستان
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وذكر الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان، أن إرهابيا قُتل خلال تبادل مكثف لإطلاق النار.وقال الجناح الإعلامي إن الجندي الذي فقد حياته من سكان منطقة تشارسادا في المقاطعة ويبلغ من العمر 32 عاما.وأشار البيان أن الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الإرهابي قد صودرت.
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أخبار باكستان

مقتل جندي وإرهابي في معارك بشمال غرب باكستان

01:42 GMT 19.06.2022
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
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قُتل جندي وإرهابي في معارك دارت بين قوات الأمن وإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما أفاد بيان للجيش يوم السبت.
وذكر الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان، أن إرهابيا قُتل خلال تبادل مكثف لإطلاق النار.
وقال الجناح الإعلامي إن الجندي الذي فقد حياته من سكان منطقة تشارسادا في المقاطعة ويبلغ من العمر 32 عاما.
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وأشار البيان أن الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الإرهابي قد صودرت.
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