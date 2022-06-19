https://arabic.sputniknews.com/20220619/مقتل-جندي-وإرهابي-في-معارك-بشمال-غرب-باكستان-1063840425.html
مقتل جندي وإرهابي في معارك بشمال غرب باكستان
مقتل جندي وإرهابي في معارك بشمال غرب باكستان
قُتل جندي وإرهابي في معارك دارت بين قوات الأمن وإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما أفاد بيان للجيش يوم السبت. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T01:42+0000
2022-06-19T01:42+0000
2022-06-19T01:42+0000
أخبار باكستان
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وذكر الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان، أن إرهابيا قُتل خلال تبادل مكثف لإطلاق النار.وقال الجناح الإعلامي إن الجندي الذي فقد حياته من سكان منطقة تشارسادا في المقاطعة ويبلغ من العمر 32 عاما.وأشار البيان أن الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الإرهابي قد صودرت.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/وزير-الخارجية-الباكستاني-نتعلم-مواجهة-العقوبات-من-الشعب-الإيراني-1063674947.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان
مقتل جندي وإرهابي في معارك بشمال غرب باكستان
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قُتل جندي وإرهابي في معارك دارت بين قوات الأمن وإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما أفاد بيان للجيش يوم السبت.
وذكر الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان، أن إرهابيا قُتل خلال تبادل مكثف لإطلاق النار
.
وقال الجناح الإعلامي إن الجندي الذي فقد حياته من سكان منطقة تشارسادا في المقاطعة ويبلغ من العمر 32 عاما.
وأشار البيان أن الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الإرهابي قد صودرت.