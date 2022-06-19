https://arabic.sputniknews.com/20220619/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-أثناء-محاولة-عبور-حاجز-في-الضفة-الغربية-1063847564.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة عبور حاجز في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة عبور حاجز في الضفة الغربية
قُتل فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة عبور أحد الحواجز في الضفة الغربية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T09:20+0000
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "فلسطينيا قتل بنيران الجيش أثناء محاولته عبور الجدار الفاصل في منطقة قلقيلية".ومساء أمس السبت، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز في حارة جابر، شرقي مدينة الخليل.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،، أن عددا من مستوطني "كريات أربع" المقامة شرقي مدينة الخليل في الضفة الغربية، هاجموا منازل المواطنين وشتموهم بألفاظ نابية.وعقب تصدي المواطنين الفلسطينيين لهم داهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام عليهم، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.ومن جانبها، أكدت وكالة شهاب منع مستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل.وهاجم عدد من المستوطنين المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم ومزروعاتهم في المنطقة الواقعة بالضفة الغربية، ومنعوهم من القيام بأعمالهم، بحماية الجيش الإسرائيلي التي أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتدوا الأسبوع الماضي على المواطنين الفلسطينيين خلال وقفة احتجاجية في المنطقة نفسها، ضد الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/آلاف-الفلسطينيين-يشيعون-3-شبان-قضوا-في-عملية-للجيش-الإسرائيلي-في-جنين-صور-1063786109.html
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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة عبور حاجز في الضفة الغربية
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قُتل فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة عبور أحد الحواجز في الضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "فلسطينيا قتل بنيران الجيش أثناء محاولته عبور الجدار الفاصل في منطقة قلقيلية".
ومساء أمس السبت، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز في حارة جابر، شرقي مدينة الخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
،، أن عددا من مستوطني "كريات أربع" المقامة شرقي مدينة الخليل في الضفة الغربية، هاجموا منازل المواطنين وشتموهم بألفاظ نابية.
وعقب تصدي المواطنين الفلسطينيين
لهم داهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام عليهم، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.
ومن جانبها، أكدت وكالة شهاب
منع مستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل.
وهاجم عدد من المستوطنين المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم ومزروعاتهم في المنطقة الواقعة بالضفة الغربية
، ومنعوهم من القيام بأعمالهم، بحماية الجيش الإسرائيلي التي أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.
ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتدوا الأسبوع الماضي على المواطنين الفلسطينيين خلال وقفة احتجاجية في المنطقة نفسها، ضد الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم.