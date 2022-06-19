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https://arabic.sputniknews.com/20220619/موجة-الحر-الأوروبية-تحطم-الدرجات-القياسية-للحرارة-في-فرنسا-1063870268.html
موجة الحر الأوروبية تحطم الدرجات القياسية للحرارة في فرنسا
موجة الحر الأوروبية تحطم الدرجات القياسية للحرارة في فرنسا
حطمت موجة الحرارة الشديدة التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا الأسبوع الماضي، جميع الأرقام القياسية يوم السبت في فرنسا، وأصبحت أول موجة حرارة مسجلة في البلاد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:43+0000
2022-06-19T15:43+0000
أخبار فرنسا
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ارتفع المؤشر الحراري الفرنسي، وهو متوسط ​​درجات الحرارة اليومية في جميع أنحاء البلاد، إلى 27.4 درجة مئوية (81.3 درجة فهرنهايت) يوم السبت، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذا الشهر، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتو فرانس".تسببت موجة الحر أيضا في ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا وإيطاليا وأجزاء من المملكة المتحدة. لكن حطمت ثلاث مدن في فرنسا الأرقام القياسية في درجات الحرارة على الإطلاق، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ".سجلت مدينة بياريتز، المعروفة بصيفها المعتدل، 42.9 درجة مئوية، وشهدت 16 مدينة وبلدة أخرى على الأقل أعلى درجات الحرارة لشهر يونيو/ حزيران، وبلغت درجة الحرارة في معظم غرب البلاد نحو 40 درجة مئوية.من المتوقع أن تشهد إسبانيا وفرنسا درجات حرارة أكثر اعتدالا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لوكالات الأرصاد الجوية الوطنية. تسهم الحرارة الشديدة في انتشار حرائق الغابات، فيما يؤدي الغبار الصحراوي الناتج عن الرياح الجنوبية القوية إلى تدهور جودة الهواء.ستنتقل موجة الحر بعد ذلك إلى إيطاليا، حيث سترتفع درجات الحرارة في جنوب البلاد ووسطها إلى نحو 38 درجة مئوية، مع وصول بعض الأماكن إلى 40 درجة مئوية.يتسبب تغير المناخ في زيادة شدة موجات الحر من 5 إلى 10 مرات عما كانت عليه قبل قرن مضى، ومن المرجح أن يؤدي الاحترار العالمي إلى أحداث مناخية أكثر تطرفا وشدة، بما في ذلك موجات الحرارة والجفاف والأمطار والفيضانات.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/مدينة-عربية-تسجل-أعلى-درجة-حرارة-في-العالم-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1063829921.html
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أخبار فرنسا

موجة الحر الأوروبية تحطم الدرجات القياسية للحرارة في فرنسا

15:43 GMT 19.06.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbisالحر في أوروبا - فيلنوس، ليتوانيا 25 يونيو/ حزيران 2019
الحر في أوروبا - فيلنوس، ليتوانيا 25 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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حطمت موجة الحرارة الشديدة التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا الأسبوع الماضي، جميع الأرقام القياسية يوم السبت في فرنسا، وأصبحت أول موجة حرارة مسجلة في البلاد.
ارتفع المؤشر الحراري الفرنسي، وهو متوسط ​​درجات الحرارة اليومية في جميع أنحاء البلاد، إلى 27.4 درجة مئوية (81.3 درجة فهرنهايت) يوم السبت، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذا الشهر، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتو فرانس".
تسببت موجة الحر أيضا في ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا وإيطاليا وأجزاء من المملكة المتحدة. لكن حطمت ثلاث مدن في فرنسا الأرقام القياسية في درجات الحرارة على الإطلاق، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ".
صحراء في سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
أمس, 17:55 GMT
سجلت مدينة بياريتز، المعروفة بصيفها المعتدل، 42.9 درجة مئوية، وشهدت 16 مدينة وبلدة أخرى على الأقل أعلى درجات الحرارة لشهر يونيو/ حزيران، وبلغت درجة الحرارة في معظم غرب البلاد نحو 40 درجة مئوية.
من المتوقع أن تشهد إسبانيا وفرنسا درجات حرارة أكثر اعتدالا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لوكالات الأرصاد الجوية الوطنية. تسهم الحرارة الشديدة في انتشار حرائق الغابات، فيما يؤدي الغبار الصحراوي الناتج عن الرياح الجنوبية القوية إلى تدهور جودة الهواء.
ستنتقل موجة الحر بعد ذلك إلى إيطاليا، حيث سترتفع درجات الحرارة في جنوب البلاد ووسطها إلى نحو 38 درجة مئوية، مع وصول بعض الأماكن إلى 40 درجة مئوية.
يتسبب تغير المناخ في زيادة شدة موجات الحر من 5 إلى 10 مرات عما كانت عليه قبل قرن مضى، ومن المرجح أن يؤدي الاحترار العالمي إلى أحداث مناخية أكثر تطرفا وشدة، بما في ذلك موجات الحرارة والجفاف والأمطار والفيضانات.
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