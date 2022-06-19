https://arabic.sputniknews.com/20220619/موظفون-في-آبل-يتمردون-عليها-ويدشنون-أول-متجر-نقابي-في-تاريخ-الشركة-1063847094.html
موظفون في "آبل" يتمردون عليها ويدشنون أول متجر نقابي في تاريخ الشركة
موظفون في "آبل" يتمردون عليها ويدشنون أول متجر نقابي في تاريخ الشركة
صوّت موظفو أحد متاجر "آبل"، على أن يصبح أول متجر نقابي في تاريخ الشركة الأمريكية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T09:02+0000
2022-06-19T09:02+0000
2022-06-19T09:02+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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وأصبح المتجر الكائن في توسون بولاية ماريلاند، إحدى ضواحي بالتيمور، نقابيا بعد تصويت حاسم (65 مقابل 33 صوت)، على الرغم من اعتراض الشركة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.ويعني التصويت أن العاملين في متجر توسون في ماريلاند يخططون للانضمام إلى الرابطة الدولية للميكانيكي وعمال الفضاء.ويتبقى لإتمام الخطوة التاريخية هو التصديق على التصويت من قبل المجلس الوطني لعلاقات العمل، والذي بموجبه ستبدأ المفاوضات بشأن ظروف العمل والأجور واستحقاقات الموظفين.وفي مقطع مصور مسرب تم إرساله إلى الموظفين في شهر مايو/ أيار الماضي، قال نائب الرئيس الأول لقسم التجزئة والموظفين في "آبل"، ديدر أوبراين، إن النقابة ستعيق اتصال "آبل" بموظفيها.وقال أوبراين: "أنا قلق بشأن ما يعنيه وضع مؤسسة أخرى في منتصف علاقتنا، وهي مؤسسة ليس لديها فهم عميق لشركة "آبل" أو أعمالنا، والأهم من ذلك، منظمة لا أعتقد أنها تشاركنا التزامنا تجاهكم".يشار إلى أنه تم اتهام العديد من الشركات الأمريكية في العام الحالي، بما في ذلك "آبل" و"أمازون" بـ"خرق النقابات"، أو استخدام تكتيكات لتثبيط أو ترهيب العمال من الانضمام إلى النقابات.وسبق لشركة "آبل" أن تحدثت عن جهود إنشاء النقابات، وأكدت أنه يسعدها تقديم تعويضات ومزايا قوية للغاية للموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي، بما في ذلك الرعاية الصحية، وتسديد الرسوم الدراسية، وإجازة الوالدين الجديدة، والإجازة العائلية مدفوعة الأجر، ومنح الأسهم السنوية والعديد من المزايا الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/بعد-مرور-5-سنوات-آبل-متهمة-من-جديد-بتعمد-خنق-بطاريات-آيفون-1063740033.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, مجتمع, منوعات
موظفون في "آبل" يتمردون عليها ويدشنون أول متجر نقابي في تاريخ الشركة
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صوّت موظفو أحد متاجر "آبل"، على أن يصبح أول متجر نقابي في تاريخ الشركة الأمريكية.
وأصبح المتجر الكائن في توسون بولاية ماريلاند، إحدى ضواحي بالتيمور، نقابيا بعد تصويت حاسم (65 مقابل 33 صوت)، على الرغم من اعتراض الشركة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"
الأمريكية.
ويعني التصويت أن العاملين في متجر توسون في ماريلاند يخططون للانضمام إلى الرابطة الدولية للميكانيكي وعمال الفضاء.
ويتبقى لإتمام الخطوة التاريخية هو التصديق على التصويت من قبل المجلس الوطني لعلاقات العمل، والذي بموجبه ستبدأ المفاوضات بشأن ظروف العمل والأجور واستحقاقات الموظفين.
وفي مقطع مصور مسرب تم إرساله إلى الموظفين في شهر مايو/ أيار الماضي، قال نائب الرئيس الأول لقسم التجزئة والموظفين في "آبل"، ديدر أوبراين، إن النقابة ستعيق اتصال "آبل" بموظفيها.
وقال أوبراين: "أنا قلق بشأن ما يعنيه وضع مؤسسة أخرى في منتصف علاقتنا، وهي مؤسسة ليس لديها فهم عميق لشركة "آبل" أو أعمالنا، والأهم من ذلك، منظمة لا أعتقد أنها تشاركنا التزامنا تجاهكم".
يشار إلى أنه تم اتهام العديد من الشركات الأمريكية في العام الحالي، بما في ذلك "آبل" و"أمازون" بـ"خرق النقابات"، أو استخدام تكتيكات لتثبيط أو ترهيب العمال من الانضمام إلى النقابات.
وسبق لشركة "آبل" أن تحدثت عن جهود إنشاء النقابات، وأكدت أنه يسعدها تقديم تعويضات ومزايا قوية للغاية للموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي، بما في ذلك الرعاية الصحية، وتسديد الرسوم الدراسية، وإجازة الوالدين الجديدة، والإجازة العائلية مدفوعة الأجر، ومنح الأسهم السنوية والعديد من المزايا الأخرى.