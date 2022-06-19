https://arabic.sputniknews.com/20220619/نصلي-ونطلب-إقالة-الأبله-بريطانيون-ينتقدون-تصريحات-رئيس-جيشهم-الجديد-بشأن-محاربة-روسيا-1063862551.html
"نصلي ونطلب إقالة الأبله"... بريطانيون ينتقدون تصريحات رئيس جيشهم الجديد بشأن محاربة روسيا
"نصلي ونطلب إقالة الأبله"... بريطانيون ينتقدون تصريحات رئيس جيشهم الجديد بشأن محاربة روسيا
أثارت تصريحات رئيس الأركان البريطاني الجديد باتريك ساندرز، موجة من ردود الأفعال والسخط في صفوف البريطانيين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:34+0000
2022-06-19T13:34+0000
2022-06-19T13:35+0000
بريطانيا
روسيا
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وكان باتريك ساندرز قد صرح عن ضرورة إنشاء جيش قادر على "هزيمة روسيا".وقال ساندرز، في حديث حماسي مع مرؤوسيه، في وقت سابق أن جيله يجب أن يعد الجنود "للقتال مرة أخرى في أوروبا".فانهالت التعليقات الساخرة على تصريحات ساندرز، من قبل قراء صحيفة "ديلي ميل"، وتعالت الأصوات مطالبة بإقالته.وعلق أحد قراء الصحيفة قائلا: " الله يساعدنا جميعا. إذا عاد سادة الحرب "إلى العمل، فعندئذٍ يمكننا فقط أن نصلي".وقال أحد القراء "الجنرالات يبدون دائما سعداء للغاية عندما يتحدثون عن الحرب. قلة منهم فقط قاتلوا. لدينا عدد كبير جدا من الجنرالات لمثل هذا الجيش الصغير. إنهم بحاجة إلى حرب لإعطاء معنى لما يفعلونه".وأضاف آخر قائلا :"لا أحد في الغرب مهتم بشن حرب ضد روسيا. باستثناء الولايات المتحدة، لأنهم يعتقدون أنهم سيشاهدونها من الخطوط الجانبية، بينما يتلقى مصنعو الأسلحة والسياسيون لديها مليارات الدولارات".
بريطانيا
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بريطانيا, روسيا
"نصلي ونطلب إقالة الأبله"... بريطانيون ينتقدون تصريحات رئيس جيشهم الجديد بشأن محاربة روسيا
13:34 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
أثارت تصريحات رئيس الأركان البريطاني الجديد باتريك ساندرز، موجة من ردود الأفعال والسخط في صفوف البريطانيين.
وكان باتريك ساندرز قد صرح عن ضرورة إنشاء جيش قادر على "هزيمة روسيا".
وقال ساندرز، في حديث حماسي
مع مرؤوسيه، في وقت سابق أن جيله يجب أن يعد الجنود "للقتال مرة أخرى في أوروبا".
فانهالت التعليقات الساخرة على تصريحات ساندرز، من قبل قراء
صحيفة "ديلي ميل"، وتعالت الأصوات مطالبة بإقالته.
وعلق أحد قراء الصحيفة قائلا: " الله يساعدنا جميعا. إذا عاد سادة الحرب "إلى العمل، فعندئذٍ يمكننا فقط أن نصلي".
وأضاف آخر تعليقا جاء فيه: "أريد حقا أن يُطرد هذا الأبله. سيطلق العنان لحرب عالمية ثالثة".
وقال أحد القراء "الجنرالات يبدون دائما سعداء للغاية عندما يتحدثون عن الحرب. قلة منهم فقط قاتلوا. لدينا عدد كبير جدا من الجنرالات لمثل هذا الجيش الصغير. إنهم بحاجة إلى حرب لإعطاء معنى لما يفعلونه".
وأضاف آخر قائلا :"لا أحد في الغرب مهتم بشن حرب ضد روسيا. باستثناء الولايات المتحدة، لأنهم يعتقدون أنهم سيشاهدونها من الخطوط الجانبية، بينما يتلقى مصنعو الأسلحة والسياسيون لديها مليارات الدولارات".