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https://arabic.sputniknews.com/20220619/هيئة-التصنيع-الحربي-العراقية-تهدي-الكاظمي-مسدس-بابل-الحربي-محلي-الصنع-صورة-1063867400.html
هيئة التصنيع الحربي العراقية تهدي الكاظمي مسدس "بابل" الحربي محلي الصنع... صورة
هيئة التصنيع الحربي العراقية تهدي الكاظمي مسدس "بابل" الحربي محلي الصنع... صورة
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الحكومة ماضية في دعم مجال الصناعات الحربية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:02+0000
2022-06-19T15:02+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، جاء فيه: "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تسلم أول مسدس مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع الحربي باسم بابل، تم إهداؤه له من قبل رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم".واضاف البيان أن "الكاظمي عبر عن شكره لرئيس الهيئة، كما ثمّن جهود العاملين فيها، وأكد أن الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، وبما يمكّنها من تأمين بعض حاجة القوات الأمنية للسلاح".وأردف البيان: "الكاظمي وجّه بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، والاطلاع على البحوث العلمية المتطورة في هذا المجال".
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العراق, أخبار العراق اليوم

هيئة التصنيع الحربي العراقية تهدي الكاظمي مسدس "بابل" الحربي محلي الصنع... صورة

15:02 GMT 19.06.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورمسدس روسي
مسدس روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الحكومة ماضية في دعم مجال الصناعات الحربية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، جاء فيه: "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تسلم أول مسدس مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع الحربي باسم بابل، تم إهداؤه له من قبل رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم".
واضاف البيان أن "الكاظمي عبر عن شكره لرئيس الهيئة، كما ثمّن جهود العاملين فيها، وأكد أن الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، وبما يمكّنها من تأمين بعض حاجة القوات الأمنية للسلاح".
وأردف البيان: "الكاظمي وجّه بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، والاطلاع على البحوث العلمية المتطورة في هذا المجال".
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