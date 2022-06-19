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https://arabic.sputniknews.com/20220619/واتسآب-يطرح-ميزة-مقاومة-للإزعاج-في-المحادثات-الجماعية-1063844256.html
‏"واتسآب" يطرح ميزة "مقاومة للإزعاج" في المحادثات الجماعية
‏"واتسآب" يطرح ميزة "مقاومة للإزعاج" في المحادثات الجماعية
طرح تطبيق "واتسآب" للتراسل الفوري ميزة جديدة خاصة بالمحادثات الجماعية، وهي القدرة على "كتم ‏صوت" المشاركين.‏ 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T07:19+0000
2022-06-19T07:19+0000
مجتمع
منوعات
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والميزة الجديدة ليست مفيدة فقط لكتم صوت الأشخاص الذين ينسون القيام بذلك بأنفسهم، ولكن أيضا إذا كنت في نفس الغرفة مع شخص مشارك أيضا في المكالمة، ولا تريد سماع صدى لما يقوله.وبينما تسمح بعض تطبيقات اجتماعات الفيديو الافتراضية، مثل "زووم" و"مايكروسوفت تيمز" للمضيفين بكتم صوت جميع المشاركين أو مشاركين محددين، فإنها لا توفر عادة طريقة للمستخدمين الفرديين لكتم صوت من يريدون أثناء المكالمة.وتوفر الميزة الجديدة من "واتسآب" مستوى جديدا من التحكم، الذي من المحتمل أن يكون أفضل حفظ للاجتماعات الفوضوية، التي تشمل ما يصل إلى 8 أشخاص كحد أقصى في مكالمات الفيديو، أو ما يصل إلى 32 في المحادثات الصوتية.وبخلاف ميزة "كتم الصوت" الجديدة، أصبح "واتسآب" يتيح حاليا إرسال رسائل إلى أشخاص محددين أثناء إجراء مكالمة جماعية، وذلك في حالة الرغبة في تدوين ملاحظة إلى شخص ما أثناء اجتماع، أو إلقاء دعابة غير مرغوب مشاركتها مع جميع المتصلين.
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مجتمع, منوعات

‏"واتسآب" يطرح ميزة "مقاومة للإزعاج" في المحادثات الجماعية

07:19 GMT 19.06.2022
© AP Photo / Patrick Sisonواتسآب
واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
واتسآب
© AP Photo / Patrick Sison
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طرح تطبيق "واتسآب" للتراسل الفوري ميزة جديدة خاصة بالمحادثات الجماعية، وهي القدرة على "كتم ‏صوت" المشاركين.‏
والميزة الجديدة ليست مفيدة فقط لكتم صوت الأشخاص الذين ينسون القيام بذلك بأنفسهم، ولكن أيضا إذا كنت في نفس الغرفة مع شخص مشارك أيضا في المكالمة، ولا تريد سماع صدى لما يقوله.
وبينما تسمح بعض تطبيقات اجتماعات الفيديو الافتراضية، مثل "زووم" و"مايكروسوفت تيمز" للمضيفين بكتم صوت جميع المشاركين أو مشاركين محددين، فإنها لا توفر عادة طريقة للمستخدمين الفرديين لكتم صوت من يريدون أثناء المكالمة.
وتوفر الميزة الجديدة من "واتسآب" مستوى جديدا من التحكم، الذي من المحتمل أن يكون أفضل حفظ للاجتماعات الفوضوية، التي تشمل ما يصل إلى 8 أشخاص كحد أقصى في مكالمات الفيديو، أو ما يصل إلى 32 في المحادثات الصوتية.
وبخلاف ميزة "كتم الصوت" الجديدة، أصبح "واتسآب" يتيح حاليا إرسال رسائل إلى أشخاص محددين أثناء إجراء مكالمة جماعية، وذلك في حالة الرغبة في تدوين ملاحظة إلى شخص ما أثناء اجتماع، أو إلقاء دعابة غير مرغوب مشاركتها مع جميع المتصلين.
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