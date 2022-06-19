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https://arabic.sputniknews.com/20220619/وزارة-الزراعة-العراقية-تطالب-بتشريع-جديد-لمواجهة-تجريف-الأراضي-1063843309.html
وزارة الزراعة العراقية تطالب بتشريع جديد لمواجهة تجريف الأراضي
وزارة الزراعة العراقية تطالب بتشريع جديد لمواجهة تجريف الأراضي
طالبت وزارة الزراعة في العراق بتشريع جديد لعلاج ظاهرة تجريف الأراضي. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T06:51+0000
2022-06-19T06:51+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات لوكيل وزارة الزراعة ميثاق الخفاجي، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الخفاجي إن عمليات التجريف يحاسب عليها قانون البلاد، مطالبا الجهات المعنية بوقف التجريف، خاصة وأن بعض المواقع التي جرى تجريفها بني عليها مجمعات سكنية أو قرى أو مدن.وأضاف المسؤول العراقي: "بالتالي نحن أمام معالجة تحتاج إلى تشريع جديد كامل لعلاج هذه الظاهرة وإيجاد البدائل".وأوضح أن وزارتي الزراعة والبلديات مسؤولتان عن مراقبة الحدود البلدية للمدينة ورصد التجاوزات وإبلاغ المحافظات لاتخاذ عقوبات رادعة بحق المجرفين.وأشار الخفاجي إلى أن هناك زيادة في عدد السكان يقابله توسع في عمليات البناء خاصة في أحزمة المدن الخضراء في المحافظات.
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أخبار العراق اليوم

وزارة الزراعة العراقية تطالب بتشريع جديد لمواجهة تجريف الأراضي

06:51 GMT 19.06.2022
© Sputnik . ATIA ALATTIAتجريف مئات المنازل وتهجير سكانها بمحيط قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
تجريف مئات المنازل وتهجير سكانها بمحيط قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
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طالبت وزارة الزراعة في العراق بتشريع جديد لعلاج ظاهرة تجريف الأراضي.
جاء هذا في تصريحات لوكيل وزارة الزراعة ميثاق الخفاجي، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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العراق يسعى لريادة منتجي الطاقة الكهربائية
أمس, 13:01 GMT
وقال الخفاجي إن عمليات التجريف يحاسب عليها قانون البلاد، مطالبا الجهات المعنية بوقف التجريف، خاصة وأن بعض المواقع التي جرى تجريفها بني عليها مجمعات سكنية أو قرى أو مدن.
وأضاف المسؤول العراقي: "بالتالي نحن أمام معالجة تحتاج إلى تشريع جديد كامل لعلاج هذه الظاهرة وإيجاد البدائل".
وأوضح أن وزارتي الزراعة والبلديات مسؤولتان عن مراقبة الحدود البلدية للمدينة ورصد التجاوزات وإبلاغ المحافظات لاتخاذ عقوبات رادعة بحق المجرفين.
وأشار الخفاجي إلى أن هناك زيادة في عدد السكان يقابله توسع في عمليات البناء خاصة في أحزمة المدن الخضراء في المحافظات.
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