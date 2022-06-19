https://arabic.sputniknews.com/20220619/وزيرة-إسرائيلية-تزور-المغرب-لتوقيع-اتفاقيات-تعاون-جديدة-بين-البلدين-1063858771.html
وزيرة إسرائيلية تزور المغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة بين البلدين
وزيرة إسرائيلية تزور المغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة بين البلدين
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، سوف تتجه غدا الاثنين، إلى المغرب في زيارة دبلوماسية هي الأولى لها في الخارج... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:28+0000
2022-06-19T12:28+0000
2022-06-19T12:28+0000
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن إيليت شاكيد ستزور المغرب، غدا الاثنين، وتلتقي مع وزراء الداخلية والخارجية والتخطيط والاقتصاد وكبار المسؤولين في المملكة المغربية، وتوقع على عدد من الاتفاقات الثنائية بين الدولتين.وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن شاكيد ستقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون بشأن جلب عمال مغاربة في مجال البناء والتمريض إلى إسرائيل.وأوضحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أن زيارته تقضي بتوطيد العلاقات بين بلادها والمغرب، والعمل على تعزيز سوق الإسكان والبناء في إسرائيل، ودعم السكان المسنين في بلادها أيضا.وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات بينهما بعد توقفها عام 2000، وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المغرب العربي, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
وزيرة إسرائيلية تزور المغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة بين البلدين
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، سوف تتجه غدا الاثنين، إلى المغرب في زيارة دبلوماسية هي الأولى لها في الخارج منذ توليها هذا المنصب.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن إيليت شاكيد ستزور المغرب، غدا الاثنين، وتلتقي مع وزراء الداخلية والخارجية والتخطيط والاقتصاد وكبار المسؤولين في المملكة المغربية
، وتوقع على عدد من الاتفاقات الثنائية بين الدولتين.
وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن شاكيد ستقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون بشأن جلب عمال مغاربة في مجال البناء والتمريض إلى إسرائيل.
وأوضحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أن زيارته تقضي بتوطيد العلاقات بين بلادها والمغرب
، والعمل على تعزيز سوق الإسكان والبناء في إسرائيل، ودعم السكان المسنين في بلادها أيضا.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات بينهما بعد توقفها عام 2000، وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.