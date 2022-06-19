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وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:43+0000
2022-06-19T13:43+0000
أخبار العالم العربي
السعودية
عبد العزيز بن تركي الفيصل
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي السعودي في بيان له، مساء اليوم الأحد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".وتابع البيان: "وسيصلى عليه يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".وأتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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أخبار العالم العربي, السعودية, عبد العزيز بن تركي الفيصل

وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه

13:43 GMT 19.06.2022
© REUTERSأمراء من العائلة المالكة بالسعودية
أمراء من العائلة المالكة بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© REUTERS
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي السعودي في بيان له، مساء اليوم الأحد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".
وتابع البيان: "وسيصلى عليه يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وأتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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