https://arabic.sputniknews.com/20220619/وفاة-أمير-سعودي-والديوان-الملكي-ينعيه-1063863198.html
وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:43+0000
2022-06-19T13:43+0000
2022-06-19T13:43+0000
أخبار العالم العربي
السعودية
عبد العزيز بن تركي الفيصل
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي السعودي في بيان له، مساء اليوم الأحد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".وتابع البيان: "وسيصلى عليه يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".وأتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, السعودية, عبد العزيز بن تركي الفيصل
وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي السعودي
في بيان له، مساء اليوم الأحد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".
وتابع البيان: "وسيصلى عليه
يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وأتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".