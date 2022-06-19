https://arabic.sputniknews.com/20220619/-علامة-في-سلوكك-المالي-قد-تشير-إلى-مراحل-مبكرة-من-الخرف-1063881397.html

علامة في سلوكك المالي قد تشير إلى مراحل مبكرة من الخرف

علامة في سلوكك المالي قد تشير إلى مراحل مبكرة من الخرف

الخرف مصطلح شامل لمجموعة من الحالات التي تتميز بالفقدان التدريجي للوظيفة الإدراكية. تبدأ الحالة عادة بالنسيان، لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن بعض أنواع السلوك... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T19:50+0000

2022-06-19T19:50+0000

2022-06-19T19:50+0000

الصحة

منوعات

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يعد الخرف بالفعل حالة طوارئ عالمية، ولكن مع عدم وجود علاج في المستقبل القريب، يستمر المرض في التقدم بسرعة.ومع ذلك، فإن التشخيص المبكر يمكن أن يفتح الباب أمام العلاج في الوقت المناسب ويطيل نوعية الحياة.وفقا لنتائج دراسة جديدة، قد تكون الرغبة في التبرع بالمال مرتبطة بالملف المعرفي لمرض الزهايمر المبكر، بحسب "إكسبريس".قال غالي هـ.فايسبرغر، كبير المحاضرين في قسم العلوم الاجتماعية متعدد التخصصات في جامعة بار إيلان في إسرائيل، والمؤلف الأول للدراسة: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى لاستكشاف العلاقة باستخدام نموذج الاقتصاد السلوكي".وأضاف "تم تقييم المشاركين من خلال وضعهم في سيناريو حيث كان عليهم أن يقرروا تقديم الأموال الفعلية أو الاحتفاظ بها. كما خضع الـ 67 بالغا المشاركين في الدراسة لسلسلة من الاختبارات المعرفية، مثل استدعاء الكلمات والقصة".تُستخدم هذه الاختبارات المعرفية عادةً للمساعدة في تشخيص مرض الزهايمر في مراحله الأولية.تم إخبار المتطوعين أنه قد تم إقرانهم بشخص مجهول أكمل المهمة عبر الإنترنت.طُلب منهم بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كانوا سيعطون المال لشخص مجهول أو يحتفظون به لأنفسهم.تم منح المتطوعين 10 دولارات وتوجيهات لتخصيصها كيفما رغبوا.اتضح أن أولئك الذين سجلوا نتائج أسوأ في الاختبارات المعرفية كانوا أكثر عرضة للتبرع بالمال.قال دوك هان، دكتوراه ، مدير علم النفس العصبي في قسم طب الأسرة في مدرسة كيك للطب: "هدفنا هو فهم لماذا قد يكون بعض كبار السن أكثر عرضة من الآخرين للتعرض للاحتيال أو الاستغلال المالي".وأضاف "يُعتقد أن مشكلة التعامل مع الأموال هي إحدى العلامات المبكرة لمرض الزهايمر، وهذه النتيجة تدعم هذه الفكرة".فيما أوضح فايسبرغر: "إذا كان الشخص يعاني من نوع من التغيير في سلوكه الإيثاري، فقد يشير ذلك إلى حدوث تغييرات أيضا في الدماغ".ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن النتائج لا ينبغي أن تقود الناس إلى الاعتقاد بأن الإيثار المالي أمر سيء.تم استكشاف السلوك المالي لمرضى الخرف في عدد كبير من الدراسات السابقة.أشارت النتائج في السابق إلى أن مرضى الخرف يواجهون صعوبة في التعامل مع شؤونهم المالية ودفع الفواتير.أدى هذا الاكتشاف المسبق إلى فرضية أن الأخطاء المالية المتكررة يمكن أن تكون علامة مبكرة على التدهور المعرفي.مع تقدم الحالة، يميل المرضى إلى إظهار علامات تغير السلوك وزيادة الضعف، وزيادة الاعتماد على الآخرين في القيام بالمهام اليومية.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/مكمل-غذائي-يمكن-أن-يقلل-من-خطر-الإصابة-بالزهايمر-49-1063869889.html

https://arabic.sputniknews.com/20220112/الخرف-عرض-منسي-ومؤثر-يمكن-ملاحظته-في-45-من-الحالات-1055877655.html

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