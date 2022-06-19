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4 دول عربية تشتري ربع واردات العالم من السلاح
4 دول عربية تشتري ربع واردات العالم من السلاح
احتلت منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مناطق العالم المستوردة للأسلحة بنسبة وصلت إلى 32 في المئة من ورادات السلاح العالمية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:02+0000
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جاءت 4 دول عربية بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021، وهي السعودية ومصر وقطر والإمارات، حسبما ذكر تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم ولم يسبقها سوى الهند، التي احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم.
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العالم العربي, انفوجرافيك, инфографика

4 دول عربية تشتري ربع واردات العالم من السلاح

12:02 GMT 19.06.2022
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احتلت منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مناطق العالم المستوردة للأسلحة بنسبة وصلت إلى 32 في المئة من ورادات السلاح العالمية.
جاءت 4 دول عربية بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021، وهي السعودية ومصر وقطر والإمارات، حسبما ذكر تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم ولم يسبقها سوى الهند، التي احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم.
4 دول عربية تشتري ربع واردات العالم من السلاح - سبوتنيك عربي
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