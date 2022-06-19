4400 إسرائيلي يسافرون إلى تركيا اليوم رغم تحذيرات "الموساد"
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
© AP Photo / Ariel Schalit
على الرغم من تحذيرات جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" بعدم السفر إلى تركيا، فإن نحو 4400 إسرائيلي سيسافرون اليوم الأحد إليها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن مواطنين إسرائيليين لا ينصاعون أو يستمعون للنصائح أو التحذيرات المتوالية الخاصة بعدم السفر إلى تركيا، نتيجة لمحاولة خلايا "إرهابية" إيرانية استهدافهم داخل الأراضي التركية.
وأكدت الإذاعة العبرية أن نحو 4400 مسافر إسرائيلي سيطيرون إلى تركيا، اليوم الأحد، على متن 26 رحلة طيران.
לא מקשיבים להתראות ולאזהרת המסע: כ-4,400 נוסעים ימריאו במהלך היום לטורקיה ב- 26 טיסות— עינב קרנר (@einavkerner) June 19, 2022
وقبل قليل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، عن بينيت في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية تشديده على أن هناك خطر كبير على المواطنين والرعايا الإسرائيليين في تركيا، وإيران ستدفع الثمن في حال استهدفتهم في تركيا.
وأشار بينيت إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا، لافتا إلى أن هناك خطر كبير على الرعايا الإسرائيليين في تركيا، وما يزال مستمرا.
ראש הממשלה @naftalibennett בפתח ישיבת הממשלה: "אנו עדים לניסיונות איראניים לפגוע בישראלים ביעדים שונים בחו"ל. נמשיך לפעול לסיכול פיגועים ולפגוע בשולחי המחבלים. הכלל שלנו – מי ששולח משלם. הסכנה באיסטנבול עדיין גבוהה, ביקשנו מישראלים להימנע מטיסות לא הכרחיות לטורקיה"— החדשות - N12 (@N12News) June 19, 2022
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، اليوم، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس السبت، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.
وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
בנט על החשש מפיגוע איראני: "מי ששולח מחבלים - ישלם"— חדשות 13 (@newsisrael13) June 19, 2022
לידיעה המלאה - https://t.co/e1bCcda5kv@MoriahAsraf pic.twitter.com/fVjaC2Rcqf
وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد على ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.
وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.