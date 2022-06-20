https://arabic.sputniknews.com/20220620/أشتية-على-العالم-تذكر-حقوق-الفلسطينيين-في-الغاز-1063901833.html
أشتية: على العالم تذكر حقوق الفلسطينيين في الغاز
أشتية: على العالم تذكر حقوق الفلسطينيين في الغاز
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى تذكر حقوق بلاده في الغاز والموارد الطبيعية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:36+0000
2022-06-20T10:36+0000
2022-06-20T10:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، للحكومة في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نذكر الجميع بحقنا في الغاز، وفي مواردنا الطبيعية التي تنهبها دولة الاحتلال".وأضاف أشتية: "على العالم أن يتذكر ذلك جيدا، وألا يشجع دولة الاحتلال على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وأرضهم، من قتل وتشريد وتهجير قسري واستيطان استعماري وسرقة مياهنا وغازنا وثرواتنا الطبيعية".تأتي تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني بعد أيام من انعقاد اجتماع لمنتدى غاز شرق المتوسط، وتوقيع مصر اتفاقية مع إسرائيل وأوروبا لتوريد الغاز الإسرائيلي لدول الاتحاد الأوروبي.ويوم الأربعاء الماضي، وقّعت مصر وإسرائيل والمفوضية الأوروبية، اتفاقية تستمر لمدة 3 سنوات تُمدد تلقائيا لمدة عامين آخرين، لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/إسرائيل-توقع-في-مصر-اتفاقية-لتصدير-الغاز-الطبيعي-إلى-أوروبا-1063619455.html
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أخبار فلسطين اليوم
أشتية: على العالم تذكر حقوق الفلسطينيين في الغاز
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى تذكر حقوق بلاده في الغاز والموارد الطبيعية.
جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، للحكومة في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نذكر الجميع بحقنا في الغاز، وفي مواردنا الطبيعية التي تنهبها دولة الاحتلال".
وأضاف أشتية: "على العالم أن يتذكر ذلك جيدا، وألا يشجع دولة الاحتلال على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وأرضهم، من قتل وتشريد وتهجير قسري واستيطان استعماري وسرقة مياهنا وغازنا وثرواتنا الطبيعية".
تأتي تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني بعد أيام من انعقاد اجتماع لمنتدى غاز شرق المتوسط، وتوقيع مصر اتفاقية مع إسرائيل وأوروبا لتوريد الغاز الإسرائيلي لدول الاتحاد الأوروبي.
ويوم الأربعاء الماضي، وقّعت مصر وإسرائيل والمفوضية الأوروبية، اتفاقية تستمر لمدة 3 سنوات تُمدد تلقائيا لمدة عامين آخرين، لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الإسرائيلي.