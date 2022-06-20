https://arabic.sputniknews.com/20220620/أكاديمي-تصريحات-جونسون-عن-صراع-طويل-الأمد-في-أوكرانيا-تهدف-لاستنزاف-أوروبا-1063914710.html

أكاديمي: تصريحات جونسون عن صراع طويل الأمد في أوكرانيا تهدف لاستنزاف أوروبا

أكاديمي: تصريحات جونسون عن صراع طويل الأمد في أوكرانيا تهدف لاستنزاف أوروبا

قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جمال زهران، إن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التي دعا فيها الغرب "للاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا"،... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T13:33+0000

2022-06-20T13:33+0000

2022-06-20T13:38+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وأوضح زهران، في حديثه لـ"سبوتنيك" أن دعوة جونسون تهدف لتوريط أوروبا في صراع طويل، ربما يتسبب في إخراج الاتحاد الأوروبي من النظام الدولي لتبقى الولايات المتحدة وبريطانيا هما القطب الموازي للصين وروسيا.وحول مدى قدرة أوروبا على إنشاء جيش موحد لمواجهة روسيا، أوضح، زهران، أن أوروبا تمتلك حلف الناتو الذي لديه قدرات عسكرية هائلة ولا يعادله بديل آخر، وأن الهدف من هذه التصريحات هو محاولة ردع روسيا، على حد قوله.وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا يتفادون أي مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، لأن أي مواجهة تعني حرب عالمية.وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات كييف بشأن احتمال إعادة إحياء المفاوضات بين موسكو وكييف، قائلا "هذه الحالة هي عملية تفاوض أوكرانية لا دخل لنا فيها".وأضاف بيسكوف، قائلا: "خطط استئناف المفاوضات مع روسيا في أغسطس/ آب، إن كان هذا العرض مهما لعملية المفاوضات باللغة الأوكرانية".وكان لافروف قد أعلن، في وقت سابق، أن تأكيد كييف ضرورة ضمان الوضع غير النووي لأوكرانيا وعدم انضمامها لأي تكتل عسكري، وكذلك فهم الوفد الأوكراني أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس هي أمر منته، يعد تقدما كبيرا في المفاوضات الأوكرانية الروسية.

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أخبار أوكرانيا