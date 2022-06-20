https://arabic.sputniknews.com/20220620/أمريكا-زيارة-بايدن-إلى-إسرائيل-قائمة-كما-هو-مخطط-1063929967.html

أمريكا: زيارة بايدن إلى إسرائيل قائمة كما هو مخطط

أمريكا: زيارة بايدن إلى إسرائيل قائمة كما هو مخطط

قال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدس، اليوم الاثنين، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الوزراء نفتالي... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T17:19+0000

2022-06-20T17:19+0000

2022-06-20T17:19+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

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ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن السفير الأمريكي، قوله إن "بايدن سيلتقي مع لابيد وليس بينت، وأن الزيارة ستتم كما هو مخطط لها".وأضافت القناة أن "رئيس الوزراء نفتالي بينت سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء وحامل حقيبة إيران، فيما سيظل لابيد وزيرًا للخارجية ومسيرا لرئاسة الوزراء".واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على تويتر، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/الائتلاف-الحكومي-في-إسرائيل-يتفق-على-حل-الكنيست-الأسبوع-المقبل-وتعيين-لابيد-رئيسا-للوزراء-1063926539.html

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