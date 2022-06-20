https://arabic.sputniknews.com/20220620/أوكيناوا-اليابانية-تستضيف-لأول-مرة-تدريبات-تحاكي-هجوما-خارجيا-1063922969.html
أوكيناوا اليابانية تستضيف لأول مرة تدريبات تحاكي هجوما خارجيا
أوكيناوا اليابانية تستضيف لأول مرة تدريبات تحاكي هجوما خارجيا
كشفت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، تخطيط اليابان لإجراء تدريبات تحاكي هجوما خارجيا لأول مرة في جزيرة أوكيناوا جنوبي البلاد. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:17+0000
2022-06-20T15:17+0000
2022-06-20T15:23+0000
العالم
بحر اليابان
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وستركز التدريبات بحسب قناة "NHK" تفاصيل إخلاء السكان، وفي نهاية العام الجاري يخططون لإجراء تدريبات تحاكي هجوما مسلحا من قبل دولة أخرى.تقول سلطات الجزيرة إن الوضع حول أوكيناوا يزداد توترا، نظرا لأن أوكيناوا جغرافيا قريبة نسبيا من الصين، فمن المرجح أن تكون هذه الدولة المقصودة.كشفت مصادر إعلامية وعسكرية، الشهر الماضي، عن قيام مقاتلات حربية تابعة لحاملة طائرات صينية بتنفيذ 100 طلعة جوية قرب أحد أكبر مراكز تجمع القوات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي وسط توتر كبير بين بكين وواشنطن.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقاتلات-تابعة-لحاملة-طائرات-صينية-تنفذ-100-طلعة-قرب-القواعد-العسكرية-الأمريكية-في-أوكيناوا-1062186598.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بحر اليابان
أوكيناوا اليابانية تستضيف لأول مرة تدريبات تحاكي هجوما خارجيا
15:17 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 20.06.2022) تابعنا عبر
كشفت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، تخطيط اليابان لإجراء تدريبات تحاكي هجوما خارجيا لأول مرة في جزيرة أوكيناوا جنوبي البلاد.
وستركز التدريبات بحسب قناة "NHK" تفاصيل إخلاء السكان، وفي نهاية العام الجاري يخططون لإجراء تدريبات تحاكي هجوما مسلحا من قبل دولة أخرى.
تقول سلطات الجزيرة إن الوضع حول أوكيناوا
يزداد توترا، نظرا لأن أوكيناوا جغرافيا قريبة نسبيا من الصين، فمن المرجح أن تكون هذه الدولة المقصودة.
كشفت مصادر إعلامية وعسكرية، الشهر الماضي، عن قيام مقاتلات حربية تابعة لحاملة طائرات صينية بتنفيذ 100 طلعة جوية قرب أحد أكبر مراكز تجمع القوات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
وسط توتر كبير بين بكين وواشنطن.