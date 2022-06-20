https://arabic.sputniknews.com/20220620/إجراء-انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-المبكرة-في-25-أكتوبر-المقبل-1063928365.html
إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة في 25 أكتوبر المقبل
إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة في 25 أكتوبر المقبل
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن انتخابات الكنيست المبكرة المزمع عقدها بعد قرار حل الحكومة، ستجري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T16:41+0000
2022-06-20T16:41+0000
2022-06-20T16:42+0000
العالم
اسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش، أن "موعد الانتخابات القادمة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، اتفقا على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك عبر تصويت الأسبوع المقبل.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الائتلاف-الحكومي-في-إسرائيل-يتفق-على-حل-الكنيست-الأسبوع-المقبل-وتعيين-لابيد-رئيسا-للوزراء-1063926539.html
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العالم, اسرائيل
إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة في 25 أكتوبر المقبل
16:41 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 16:42 GMT 20.06.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن انتخابات الكنيست المبكرة المزمع عقدها بعد قرار حل الحكومة، ستجري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.
القدس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش، أن "موعد الانتخابات القادمة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد
، اتفقا على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك عبر تصويت الأسبوع المقبل.
وذكر موقع "واللا" العبري
، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".
وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.