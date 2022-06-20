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إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة في 25 أكتوبر المقبل
إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة في 25 أكتوبر المقبل
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن انتخابات الكنيست المبكرة المزمع عقدها بعد قرار حل الحكومة، ستجري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T16:41+0000
2022-06-20T16:42+0000
العالم
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القدس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش، أن "موعد الانتخابات القادمة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، اتفقا على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك عبر تصويت الأسبوع المقبل.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الائتلاف-الحكومي-في-إسرائيل-يتفق-على-حل-الكنيست-الأسبوع-المقبل-وتعيين-لابيد-رئيسا-للوزراء-1063926539.html
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العالم, اسرائيل

إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة في 25 أكتوبر المقبل

16:41 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 16:42 GMT 20.06.2022)
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 yearsالكنيست
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن انتخابات الكنيست المبكرة المزمع عقدها بعد قرار حل الحكومة، ستجري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.
القدس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش، أن "موعد الانتخابات القادمة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، اتفقا على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك عبر تصويت الأسبوع المقبل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
الائتلاف الحكومي في إسرائيل يتفق على حل الكنيست الأسبوع المقبل وتعيين لابيد رئيسا للوزراء
16:07 GMT
وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".
وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.
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