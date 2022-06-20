https://arabic.sputniknews.com/20220620/إجراء-انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-المبكرة-في-25-أكتوبر-المقبل-1063928365.html

إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة في 25 أكتوبر المقبل

إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة في 25 أكتوبر المقبل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن انتخابات الكنيست المبكرة المزمع عقدها بعد قرار حل الحكومة، ستجري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T16:41+0000

2022-06-20T16:41+0000

2022-06-20T16:42+0000

العالم

اسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103076/27/1030762777_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d5a9b22bac2265825f187d7d6ef3ba58.jpg

القدس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش، أن "موعد الانتخابات القادمة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، اتفقا على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك عبر تصويت الأسبوع المقبل.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/الائتلاف-الحكومي-في-إسرائيل-يتفق-على-حل-الكنيست-الأسبوع-المقبل-وتعيين-لابيد-رئيسا-للوزراء-1063926539.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, اسرائيل