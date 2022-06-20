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إسبانيا.. هزيمة لرئيس الوزراء في انتخابات الأندلس
إسبانيا.. هزيمة لرئيس الوزراء في انتخابات الأندلس
يستعد الاشتراكيون برئاسة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، لمواجهة انتكاسة في الانتخابات الإقليمية في الأندلس (جنوب) في اقتراع رئيسي قبل عام ونصف عام... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T00:48+0000
2022-06-20T00:48+0000
أخبار إسبانيا
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فوفقاً لاستطلاع أجراه معهد GAD3 ونشر بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، فإن الحزب الشعبي (يمين)، الذي يترأس مرشحه خوان مانويل مورينو المنطقة منذ عام 2018، قد يكون فاز بما يتراوح بين 58 و61 مقعداً.وهي نتيجة ستضمن له أغلبية مطلقة في البرلمان الأندلسي، وتنقذه من الاضطرار إلى التحالف مع حزب فوكس من اليمين المتطرف، الذي حصل على 13 إلى 15 مقعدا، وفقا لوكالة فرانس.ويتوقع حصول الحزب الاشتراكي، الذي يتزعمه سانشيز، على ما يراوح بين 26 و30 مقعداً، ما يمثل هزيمة نكراء في معقله السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/صحيفة-إسبانيا-تخطط-لإدراج-قضية-المهاجرين-وإمدادات-الكهرباء-في-الاستراتيجية-الجديدة-للناتو--1063618634.html
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أخبار إسبانيا

إسبانيا.. هزيمة لرئيس الوزراء في انتخابات الأندلس

00:48 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandezبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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يستعد الاشتراكيون برئاسة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، لمواجهة انتكاسة في الانتخابات الإقليمية في الأندلس (جنوب) في اقتراع رئيسي قبل عام ونصف عام من الانتخابات الوطنية المقبلة.
فوفقاً لاستطلاع أجراه معهد GAD3 ونشر بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، فإن الحزب الشعبي (يمين)، الذي يترأس مرشحه خوان مانويل مورينو المنطقة منذ عام 2018، قد يكون فاز بما يتراوح بين 58 و61 مقعداً.
وهي نتيجة ستضمن له أغلبية مطلقة في البرلمان الأندلسي، وتنقذه من الاضطرار إلى التحالف مع حزب فوكس من اليمين المتطرف، الذي حصل على 13 إلى 15 مقعدا، وفقا لوكالة فرانس.
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ويتوقع حصول الحزب الاشتراكي، الذي يتزعمه سانشيز، على ما يراوح بين 26 و30 مقعداً، ما يمثل هزيمة نكراء في معقله السابق.
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