عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/إسرائيل-القبض-على-5-بينهم-نجل-رئيس-أركان-سابق-بشبهة-احتيال-دولي-1063890500.html
إسرائيل.. القبض على 5 بينهم نجل رئيس أركان سابق بشبهة احتيال دولي
إسرائيل.. القبض على 5 بينهم نجل رئيس أركان سابق بشبهة احتيال دولي
ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية القبض على 5 أشخاص بينهم نجل رئيس هيئة أركان سابق، للاشتباه في قيامهم بالاحتيال على مستثمرين في إسرائيل وفي الخارج بمبلغ يصل إلى 35... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T06:51+0000
2022-06-20T06:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129302_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_77a26cb6e75f134f9e85e66f95cd6079.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الاثنين: "ألقت الشرطة القبض على خمسة مشتبه بهم، من بينهم نجل رئيس أركان سابق، في قضية تركزت على عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج بمبلغ 120 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار)".بعد تحقيق سري أجراه محققو الشرطة، تم جمع أدلة تشير إلى أن المشتبه بهم قاموا بتقديم عرض كاذب للمستثمرين، بشأن تقنية مبتكرة في مراحل التطوير.وبحسب الصحيفة، قام المشتبه بهم من خلال "شركات واجهة" (تستخدم كغطاء لممارسة نشاطات إجرامية) بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لأغراض خاصة.ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون (وسط) لجلسة استماع لمواصلة تمديد احتجازهم.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129302_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1c351e4f6de7aa881ef776980b1544bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل.. القبض على 5 بينهم نجل رئيس أركان سابق بشبهة احتيال دولي

06:51 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبرTelegram
ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية القبض على 5 أشخاص بينهم نجل رئيس هيئة أركان سابق، للاشتباه في قيامهم بالاحتيال على مستثمرين في إسرائيل وفي الخارج بمبلغ يصل إلى 35 مليون دولار.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الاثنين: "ألقت الشرطة القبض على خمسة مشتبه بهم، من بينهم نجل رئيس أركان سابق، في قضية تركزت على عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج بمبلغ 120 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار)".
بعد تحقيق سري أجراه محققو الشرطة، تم جمع أدلة تشير إلى أن المشتبه بهم قاموا بتقديم عرض كاذب للمستثمرين، بشأن تقنية مبتكرة في مراحل التطوير.
وبحسب الصحيفة، قام المشتبه بهم من خلال "شركات واجهة" (تستخدم كغطاء لممارسة نشاطات إجرامية) بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لأغراض خاصة.
ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون (وسط) لجلسة استماع لمواصلة تمديد احتجازهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала