https://arabic.sputniknews.com/20220620/إسرائيل-القبض-على-5-بينهم-نجل-رئيس-أركان-سابق-بشبهة-احتيال-دولي-1063890500.html
إسرائيل.. القبض على 5 بينهم نجل رئيس أركان سابق بشبهة احتيال دولي
إسرائيل.. القبض على 5 بينهم نجل رئيس أركان سابق بشبهة احتيال دولي
ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية القبض على 5 أشخاص بينهم نجل رئيس هيئة أركان سابق، للاشتباه في قيامهم بالاحتيال على مستثمرين في إسرائيل وفي الخارج بمبلغ يصل إلى 35... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T06:51+0000
2022-06-20T06:51+0000
2022-06-20T06:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الاثنين: "ألقت الشرطة القبض على خمسة مشتبه بهم، من بينهم نجل رئيس أركان سابق، في قضية تركزت على عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج بمبلغ 120 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار)".بعد تحقيق سري أجراه محققو الشرطة، تم جمع أدلة تشير إلى أن المشتبه بهم قاموا بتقديم عرض كاذب للمستثمرين، بشأن تقنية مبتكرة في مراحل التطوير.وبحسب الصحيفة، قام المشتبه بهم من خلال "شركات واجهة" (تستخدم كغطاء لممارسة نشاطات إجرامية) بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لأغراض خاصة.ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون (وسط) لجلسة استماع لمواصلة تمديد احتجازهم.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل.. القبض على 5 بينهم نجل رئيس أركان سابق بشبهة احتيال دولي
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ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية القبض على 5 أشخاص بينهم نجل رئيس هيئة أركان سابق، للاشتباه في قيامهم بالاحتيال على مستثمرين في إسرائيل وفي الخارج بمبلغ يصل إلى 35 مليون دولار.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية، صباح اليوم الاثنين: "ألقت الشرطة القبض على خمسة مشتبه بهم، من بينهم نجل رئيس أركان سابق، في قضية تركزت على عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج بمبلغ 120 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار)".
بعد تحقيق سري أجراه محققو الشرطة، تم جمع أدلة تشير إلى أن المشتبه بهم قاموا بتقديم عرض كاذب للمستثمرين، بشأن تقنية مبتكرة في مراحل التطوير.
وبحسب الصحيفة، قام المشتبه بهم من خلال "شركات واجهة" (تستخدم كغطاء لممارسة نشاطات إجرامية) بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لأغراض خاصة.
ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون (وسط) لجلسة استماع لمواصلة تمديد احتجازهم.