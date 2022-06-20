https://arabic.sputniknews.com/20220620/إسرائيل-تسجل-أعلى-معدل-إصابات-بكورونا-منذ-بداية-أبريل-1063892235.html

إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بداية أبريل

إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بداية أبريل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 10 آلاف و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية منذ 4 أبريل/نيسان... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T07:41+0000

2022-06-20T07:41+0000

2022-06-20T07:41+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

فيروس كورونا

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وبحسب المعطيات التي نشرها موقع "واللا" العبري، من بين المرضى 168 تم إدخالهم إلى المستشفى في حالة وصفت بالحرجة، ما يمثل قفزة بنسبة 95% في غضون أسبوع.كما قفز إجمالي عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير بنسبة 55%، وبلغ أكثر من 55 ألف إصابة، من بينهم 8 وفيات، بحسب المصدر ذاته.وبلغ معدل الاختبارات الإيجابية 39% من بين إجمالي من أجروا الفحوصات، وهي أعلى نسبة تقريبا منذ تفشي الوباء أوائل 2020، وهو ما يمكن إرجاعه إلى حقيقة أن من يشعرون بالأعراض فقط هو من يخضعون لاختبارات كورونا.وأمس الأحد، أكد المدير العام لوزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، أن إسرائيل في بداية "موجة جديدة"، لكنه قال إن الوزارة تأمل في هذه المرحلة أن يكون بالإمكان اجتيازها دون قيود خاصة.وقال آش لإذاعة 103FM العبرية: "هذه المرة مختلفة حقا وهناك متحور جديد، BA-5 وهو أكثر عدوى، والآن يمكنك البدء في تسمية الأشياء باسمها، أعتقد أنه يمكن القول إن الحديث يدور عن موجة جديدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220608/دراسة-إسرائيلية--فعالية-لقاحات-كورونا-منخفضة-ضد-السلالات-الجديدة-1063308086.html

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