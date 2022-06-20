https://arabic.sputniknews.com/20220620/إسرائيل-تعلن-إحباط-تهريب-13-قطعة-سلاح-من-الأردن-بينها-5-بنادق-إم-16-صورة-1063891975.html
إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق إم-16... صورة
إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق إم-16... صورة
قالت إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها أحبطت الليلة الماضية عملية تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق من طراز M-16. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:22+0000
2022-06-20T07:22+0000
2022-06-20T07:22+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102358/69/1023586927_0:0:5761:3240_1920x0_80_0_0_7faefa20cf267af01e1c94eb6ee9aa55.jpg
وبحسب بيان نشره الجيش الإسرائيلي على حسابه في موقع تويتر، قامت قوة تابعة له بمشاركة قوة شرطية برصد شخصين كانا يحاولان تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.وأضاف البيان: "هرع مقاتلون من الجيش الإسرائيلي وقوات وحدة ماغن الشرطية إلى الموقع واعتقلوا المشتبه بهما بالتهريب ومشتبه به بالتخطيط، إلى جانب ثلاث حقائب تحتوي على خمسة أسلحة M16 وسبعة مسدسات وسلاح كلاشنيكوف وذخيرة".وفي السادس من يونيو/حزيران الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، في حقيبة كانت عبارة عن 10 مسدسات.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102358/69/1023586927_0:0:5015:3761_1920x0_80_0_0_f1abb91a6d708a2bf8e2b806cbc4a0cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن
إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق إم-16... صورة
تابعنا عبر
قالت إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها أحبطت الليلة الماضية عملية تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق من طراز M-16.
وبحسب بيان نشره الجيش الإسرائيلي
على حسابه في موقع تويتر، قامت قوة تابعة له بمشاركة قوة شرطية برصد شخصين كانا يحاولان تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.
وأضاف البيان: "هرع مقاتلون من الجيش الإسرائيلي وقوات وحدة ماغن الشرطية إلى الموقع واعتقلوا المشتبه بهما بالتهريب ومشتبه به بالتخطيط، إلى جانب ثلاث حقائب تحتوي على خمسة أسلحة M16 وسبعة مسدسات وسلاح كلاشنيكوف وذخيرة".
وفي السادس من يونيو/حزيران الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية
، في حقيبة كانت عبارة عن 10 مسدسات.