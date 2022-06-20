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إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق إم-16... صورة
إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق إم-16... صورة
قالت إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها أحبطت الليلة الماضية عملية تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق من طراز M-16. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:22+0000
2022-06-20T07:22+0000
إسرائيل
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وبحسب بيان نشره الجيش الإسرائيلي على حسابه في موقع تويتر، قامت قوة تابعة له بمشاركة قوة شرطية برصد شخصين كانا يحاولان تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.وأضاف البيان: "هرع مقاتلون من الجيش الإسرائيلي وقوات وحدة ماغن الشرطية إلى الموقع واعتقلوا المشتبه بهما بالتهريب ومشتبه به بالتخطيط، إلى جانب ثلاث حقائب تحتوي على خمسة أسلحة M16 وسبعة مسدسات وسلاح كلاشنيكوف وذخيرة".وفي السادس من يونيو/حزيران الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، في حقيبة كانت عبارة عن 10 مسدسات.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن

إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق إم-16... صورة

07:22 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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قالت إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها أحبطت الليلة الماضية عملية تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن بينها 5 بنادق من طراز M-16.
وبحسب بيان نشره الجيش الإسرائيلي على حسابه في موقع تويتر، قامت قوة تابعة له بمشاركة قوة شرطية برصد شخصين كانا يحاولان تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.
وأضاف البيان: "هرع مقاتلون من الجيش الإسرائيلي وقوات وحدة ماغن الشرطية إلى الموقع واعتقلوا المشتبه بهما بالتهريب ومشتبه به بالتخطيط، إلى جانب ثلاث حقائب تحتوي على خمسة أسلحة M16 وسبعة مسدسات وسلاح كلاشنيكوف وذخيرة".
وفي السادس من يونيو/حزيران الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، في حقيبة كانت عبارة عن 10 مسدسات.
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