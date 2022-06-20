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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220620/إعلام-برلين-تجري-محادثات-سرية-مع-موسكو-1063888492.html
إعلام: برلين تجري محادثات سرية مع موسكو
إعلام: برلين تجري محادثات سرية مع موسكو
رأت مجلة أمريكية أن برلين يمكن أن تساعد موسكو على تحقيق هدفها في أوكرانيا. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T05:10+0000
2022-06-20T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وتدل على ذلك "محادثات سرية" تجريها برلين مع موسكو، حسب "فورن بولسي".ومن أجل تجنب الإساءة إلى روسيا يمكن أن تتخلى ألمانيا عن مساعدة أوكرانيا في نظر المجلة.وأشارت إلى أن الأغلب ظنا أن المستشار الألماني أولاف شولتز يوافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرأي حول تسوية النزاع في أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية.وبحسب المجلة، فإن ماكرون ناشد أوكرانيا التخلي عن جزء من أراضيها. ولم يتقدم شولتز باقتراح كهذا، ولكنه يسير في الاتجاه نفسه، طارحًا حلولا دبلوماسية.ولفتت المجلة اهتمام قرائها إلى ضآلة المساعدة العسكرية التي تقدمها برلين إلى كييف.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. ووفق وزارة الدفاع الروسية، قد تمكنت القوات الروسية من تخفيض القدرة القتالية لأوكرانيا إلى حد كبير توطئة لتحقيق الهدف الرئيسي بتحرير منطقة دونباس.
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العالم

إعلام: برلين تجري محادثات سرية مع موسكو

05:10 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкийالعلمان الروسي والألماني في برلين
العلمان الروسي والألماني في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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رأت مجلة أمريكية أن برلين يمكن أن تساعد موسكو على تحقيق هدفها في أوكرانيا.
وتدل على ذلك "محادثات سرية" تجريها برلين مع موسكو، حسب "فورن بولسي".
ومن أجل تجنب الإساءة إلى روسيا يمكن أن تتخلى ألمانيا عن مساعدة أوكرانيا في نظر المجلة.
وأشارت إلى أن الأغلب ظنا أن المستشار الألماني أولاف شولتز يوافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرأي حول تسوية النزاع في أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية.
وبحسب المجلة، فإن ماكرون ناشد أوكرانيا التخلي عن جزء من أراضيها. ولم يتقدم شولتز باقتراح كهذا، ولكنه يسير في الاتجاه نفسه، طارحًا حلولا دبلوماسية.
ولفتت المجلة اهتمام قرائها إلى ضآلة المساعدة العسكرية التي تقدمها برلين إلى كييف.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. ووفق وزارة الدفاع الروسية، قد تمكنت القوات الروسية من تخفيض القدرة القتالية لأوكرانيا إلى حد كبير توطئة لتحقيق الهدف الرئيسي بتحرير منطقة دونباس.
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