https://arabic.sputniknews.com/20220620/إقليم-كردستان-يعاني-من-التصحر-1063912319.html
إقليم كردستان يعاني من التصحر
إقليم كردستان يعاني من التصحر
أعلنت هيئة البيئة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن نقص المياه في مناطق في الإقليم، مؤكدة أن هناك مناطق أصبحت متصحرة تماما. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T12:55+0000
2022-06-20T12:55+0000
2022-06-20T12:55+0000
العالم العربي
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وقال رئيس الهيئة عبد الرحمن صديق: "إقليم كردستان يعاني من شحِّ المياه"، مبيناً أن "هنالك مناطق في كرميان اصبحت متصحرة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.وشدد رئيس هيئة البيئة على "ضرورة الاعتماد على الطاقة النظيفة في المجمعات السكنية الجديدة".وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن الرئيس العراقي برهم صالح، شدد أن التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية، فيما أشار إلى أن الشباب العراقي مساهم أساسي في حماية البيئة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً موسّعا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بحضور وزير البيئة جاسم الفلاحي وممثلين عن الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمات المجتمع المدني العراقية المُتخصصة في موضوع حماية البيئة".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/كردستان-العراق-تكشف-آلية-الاتفاق-مع-بغداد-بشأن-واردات-النفط-1063759148.html
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العالم العربي
إقليم كردستان يعاني من التصحر
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أعلنت هيئة البيئة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن نقص المياه في مناطق في الإقليم، مؤكدة أن هناك مناطق أصبحت متصحرة تماما.
وقال رئيس الهيئة عبد الرحمن صديق: "إقليم كردستان يعاني من شحِّ المياه"، مبيناً أن "هنالك مناطق في كرميان اصبحت متصحرة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية
.
وشدد رئيس هيئة البيئة على "ضرورة الاعتماد على الطاقة النظيفة في المجمعات السكنية الجديدة".
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن الرئيس العراقي برهم صالح، شدد أن التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية، فيما أشار إلى أن الشباب العراقي مساهم أساسي في حماية البيئة.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية
، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً موسّعا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بحضور وزير البيئة جاسم الفلاحي وممثلين عن الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمات المجتمع المدني العراقية المُتخصصة في موضوع حماية البيئة".