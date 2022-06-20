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https://arabic.sputniknews.com/20220620/إيران-تعلق-على-زيارة-بايدن-إلى-السعودية-وتتعهد-مجددا-بمحاكمة-مرتكبي-جريمة-اغتيال-قاسم-سليماني-1063917719.html
إيران تعلق على زيارة بايدن إلى السعودية وتتعهد مجددا بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال قاسم سليماني
إيران تعلق على زيارة بايدن إلى السعودية وتتعهد مجددا بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال قاسم سليماني
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مجددا، اليوم الاثنين، أن "جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني داخل الأراضي العراقية جريمة واضحة". 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:17+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إنه "سيتم محاكمة مرتكبي هذه الجريمة"، لافتا إلى أن "الأشقاء في القضاء العراقي يتابعون التحقيقات اللازمة بالتعاون مع القضاء الإيراني"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، وآخرين.وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة والأنباء التي تتحدث عن تحركات إسرائيلية، قال خطيب زاده، إن "إيران تنتظر لترى ماذا سيحصل مستقبلا والكيان الصهيوني يحاول تنفيذ أهدافه ونياته المشؤومة التي تضر باستقرار وأمن المنطقة".وأعلن البيت الأبيض، في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في السعودية في يوليو/ تموز المقبل، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زعماء العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.ووصف الإعلام الأمريكي زيارة بايدن للسعودية بأنها إنجاز وإقرار أمريكي بنجاح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في فرض معطيات اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى تراجع في الموقف الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/بايدن-لن-أعقد-لقاء-ثنائيا-مع-محمد-بن-سلمان-خلال-زيارتي-للسعودية-1063793294.html
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم

إيران تعلق على زيارة بايدن إلى السعودية وتتعهد مجددا بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال قاسم سليماني

14:17 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مجددا، اليوم الاثنين، أن "جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني داخل الأراضي العراقية جريمة واضحة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إنه "سيتم محاكمة مرتكبي هذه الجريمة"، لافتا إلى أن "الأشقاء في القضاء العراقي يتابعون التحقيقات اللازمة بالتعاون مع القضاء الإيراني"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
بايدن: لن أعقد لقاء ثنائيا مع محمد بن سلمان خلال زيارتي للسعودية
17 يونيو, 18:57 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، وآخرين.
وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة والأنباء التي تتحدث عن تحركات إسرائيلية، قال خطيب زاده، إن "إيران تنتظر لترى ماذا سيحصل مستقبلا والكيان الصهيوني يحاول تنفيذ أهدافه ونياته المشؤومة التي تضر باستقرار وأمن المنطقة".
وأعلن البيت الأبيض، في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في السعودية في يوليو/ تموز المقبل، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زعماء العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.
ووصف الإعلام الأمريكي زيارة بايدن للسعودية بأنها إنجاز وإقرار أمريكي بنجاح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في فرض معطيات اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى تراجع في الموقف الأمريكي.
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