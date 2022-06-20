https://arabic.sputniknews.com/20220620/إيران-تهدد-واشنطن-بـضربات-أكثر-خطورة-عقب-تحليق-قاذفات-أمريكية-وإسرائيلية-فوق-الخليج-1063923452.html
إيران تهدد واشنطن بـ"ضربات أكثر خطورة" عقب تحليق قاذفات أمريكية وإسرائيلية فوق الخليج
إيران تهدد واشنطن بـ"ضربات أكثر خطورة" عقب تحليق قاذفات أمريكية وإسرائيلية فوق الخليج
هدد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، بصفعات "أكثر خطورة" من أي وقت مضى، حال ارتكابها أي خطأ استراتيجي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:27+0000
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ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن العميد أبو الفضل شكارجي قوله، إن تحليق القاذفات الأمريكية B52 برفقة المقاتلات الإسرائيلية فوق الخليج الفارسي، ليس إلا استعراضا، قائلا إن أمريكا تدرك جيدا أنه في حالة حدوث خطأ استراتيجي، فإنها ستواجه صفعات لا يمكن تعويضها وأكثر خطورة من أي وقت مضى.وكثفت إسرائيل حملتها لإحباط "برامج إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة"، من خلال سلسلة من العمليات السرية التي تستهدف مجموعة أوسع من الأهداف الرئيسية.التحركات التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، هي أحدث تطور لاستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي أطلق عليها اسم "عقيدة الأخطبوط".وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جلب معركة إسرائيل ضد إيران إلى الأراضي الإيرانية، بعد سنوات من استهداف "عملاء إيرانيين ووكلاء طهران" خارج البلاد في أماكن مثل سوريا، بحسب الصحيفة.وذكرت الصحيفة أن إسرائيل صعدت هجماتها عبر استخدام طائرات مسيرة صغيرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، مضيفة أنها شنت أكثر من 400 غارة ضد إيران وحلفائها في سوريا منذ عام 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/غانتس-يتوعد-إيران-بـرد-هجومي-ويؤكد-تحضير-إسرائيل-لقدراتها-الهجومية-للرد-متى-لزم-الأمر-1063877061.html
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العالم, أخبار إيران, إسرائيل
إيران تهدد واشنطن بـ"ضربات أكثر خطورة" عقب تحليق قاذفات أمريكية وإسرائيلية فوق الخليج
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هدد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، بصفعات "أكثر خطورة" من أي وقت مضى، حال ارتكابها أي خطأ استراتيجي.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية
، عن العميد أبو الفضل شكارجي قوله، إن تحليق القاذفات الأمريكية B52 برفقة المقاتلات الإسرائيلية فوق الخليج الفارسي، ليس إلا استعراضا، قائلا إن أمريكا تدرك جيدا أنه في حالة حدوث خطأ استراتيجي، فإنها ستواجه صفعات لا يمكن تعويضها وأكثر خطورة من أي وقت مضى.
وكثفت إسرائيل حملتها لإحباط "برامج إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة"، من خلال سلسلة من العمليات السرية التي تستهدف مجموعة أوسع من الأهداف الرئيسية.
التحركات التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، هي أحدث تطور لاستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي أطلق عليها اسم "عقيدة الأخطبوط".
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جلب معركة إسرائيل ضد إيران
إلى الأراضي الإيرانية، بعد سنوات من استهداف "عملاء إيرانيين ووكلاء طهران" خارج البلاد في أماكن مثل سوريا، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل صعدت هجماتها
عبر استخدام طائرات مسيرة صغيرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، مضيفة أنها شنت أكثر من 400 غارة ضد إيران وحلفائها في سوريا منذ عام 2017.