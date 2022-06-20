https://arabic.sputniknews.com/20220620/ارتفاع-واردات-النفط-الصينية-من-روسيا-بنسبة-55-خلال-العام-الجاري-1063898302.html

ارتفاع واردات النفط الصينية من روسيا بنسبة 55% خلال العام الجاري

ارتفاع واردات النفط الصينية من روسيا بنسبة 55% خلال العام الجاري

أظهرت بيانات جمركية ارتفاع واردات الصين النفطية من روسيا في مايو/ أيار الماضي، بنسبة 55% على أساس سنوي، وذلك في ظل فرض الغرب عقوبات على واردات الوقود من موسكو. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T09:46+0000

2022-06-20T09:46+0000

2022-06-20T09:46+0000

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وقالت "فرانس برس" إن الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم استوردت نحو 8.42 مليون طن من النفط من روسيا، الشهر الماضي، حيث واصلت بكين رفض إدانة حرب موسكو.جاء ذلك بعدما بلغت واردات الصين النفطية من روسيا قد بلغت 5.44 مليون طن في مايو 2021، وفقًا لأرقام من إدارة الجمارك، مما ساعد روسيا في التفوق على السعودية كمصدَر نفط للصين.يشار إلى أنه في مايو الماضي، استوردت الصين 7.82 مليون طن من النفط من المملكة العربية السعودية، وتأتي تلك البيانات الجمركية الجديدة بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تجنب مشترون آخرون واردات الطاقة الروسية.وأفاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية بأن روسيا استمرت في جني عائدات مرتفعة من النفط في مايو، على الرغم من المقاطعة والعقوبات الغربية المفروضة عليها في أعقاب العملية العسكرية لحماية دونباس.وقالت وكالة الطاقة الدولية إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت إلى نحو 20 مليار دولار، الشهر الماضي، بزيادة 11% عن الشهر السابق، على الرغم من انخفاض أحجام الشحن، حسبما نقل موقع "ياهو فايننس".وقال أحدث تقرير شهري للوكالة نُشر، الأربعاء الماضي، إن هذا يعيد إجمالي إيرادات موسكو لشحن النفط والمنتجات الخام تقريبا إلى المستويات التي كانت عليها قبل العملية العسكرية في دونباس.

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