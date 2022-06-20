https://arabic.sputniknews.com/20220620/الأمم-المتحدة-القوات-الأوكرانية-قصفت-التجمعات-المدنية-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1063932359.html
الأمم المتحدة: القوات الأوكرانية قصفت التجمعات المدنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الأمم المتحدة: القوات الأوكرانية قصفت التجمعات المدنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أكدت الأمم المتحدة أن القوات الأوكرانية قصفت التجمعات المدنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T18:07+0000
2022-06-20T18:07+0000
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أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وحسب إفادة صحفية له، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، تواصل القصف الأوكراني للتجمعات السكنية في دونيتسك ولوغانسك.وقال: "بناءً على التقارير الواردة من شركاء الأمم المتحدة على الأرض في دونباس، واصلت القوات الأوكرانية قصف التجمعات المدنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وقال دوجاريك "تم الإبلاغ عن أعمال قتالية عنيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وغير الحكومية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك"، لافتا إلى أنه في دونيتسك، اشتدت الأعمال القتالية والقصف بشكل خاص منذ يوم الجمعة".وقال دوجاريك إن الظروف كانت متشابهة في لوغانسك، حيث استمر القتال في جعل الحياة "صعبة للغاية على الناس في سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وأماكن أخرى في كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وغير الحكومية".ودعا دوجاريك أطراف النزاع في أوكرانيا إلى تجنيب المدنيين الأخطار، والسماح لهم بتلقي المساعدة.وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها على الأرض تقف على أهبة الاستعداد لتوسيع وجودها على الأرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بشكل-مكثف-والناس-تذهب-للملاجئ-1063526971.html
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أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: القوات الأوكرانية قصفت التجمعات المدنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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أكدت الأمم المتحدة أن القوات الأوكرانية قصفت التجمعات المدنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وحسب إفادة صحفية له، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، تواصل القصف الأوكراني
للتجمعات السكنية في دونيتسك ولوغانسك.
وقال: "بناءً على التقارير الواردة من شركاء الأمم المتحدة على الأرض في دونباس، واصلت القوات الأوكرانية قصف التجمعات المدنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
".
وقال دوجاريك "تم الإبلاغ عن أعمال قتالية عنيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وغير الحكومية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك"، لافتا إلى أنه في دونيتسك، اشتدت الأعمال القتالية والقصف بشكل خاص منذ يوم الجمعة".
ولفت إلى أنه تم هدم العشرات من المساكن والمدارس والمباني المدنية الأخرى في دونيتسك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين نتيجة القصف.
وقال دوجاريك إن الظروف كانت متشابهة في لوغانسك، حيث استمر القتال في جعل الحياة "صعبة للغاية على الناس في سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وأماكن أخرى في كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وغير الحكومية".
ودعا دوجاريك أطراف النزاع في أوكرانيا إلى تجنيب المدنيين الأخطار، والسماح لهم بتلقي المساعدة.
وقال: "ندعوهم إلى التأكد من أن المدنيين في أوكرانيا الذين عانوا بالفعل من معاناة هائلة لديهم فرصة لتلقي المساعدة".
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها على الأرض تقف على أهبة الاستعداد لتوسيع وجودها على الأرض.