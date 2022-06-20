https://arabic.sputniknews.com/20220620/الائتلاف-الحكومي-في-إسرائيل-يتفق-على-حل-الكنيست-الأسبوع-المقبل-وتعيين-لابيد-رئيسا-للوزراء-1063926539.html

الائتلاف الحكومي في إسرائيل يتفق على حل الكنيست الأسبوع المقبل وتعيين لابيد رئيسا للوزراء

الائتلاف الحكومي في إسرائيل يتفق على حل الكنيست الأسبوع المقبل وتعيين لابيد رئيسا للوزراء

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، اليوم الاثنين، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T16:07+0000

2022-06-20T16:07+0000

2022-06-20T16:07+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت صباح الجمعة الماضية، أنه نظرا للوضع السياسي الهش الذي يعيشه الائتلاف الإسرائيلي الحالي بزعامة نفتالي بينيت، ويمر به منذ توليه الحكم قبل حوالي العام، فإن بينيت قد بحث إمكانية تشكيل ائتلاف جديد مع نتنياهو.وأفادت القناة العبرية بأن بينيت مهتم باستمرار الائتلاف الحاكم وتنفيذ سياساته، ولكن الوضع السياسي الضعيف الذي يعيشه منذ عام، خاصة مع تكرار تقديم بعض أعضاء الكنيست استقالاتهم من البرلمان، قد يدفعه للانضمام إلى نتنياهو وحزب "الليكود" الحاكم السابق لتشكيل حكومة بديلة في البلاد.وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/لابيد-من-يعرض-الحكومة-للخطر-من-الداخل-سيدفع-الثمن-1063407784.html

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أخبار إسرائيل اليوم