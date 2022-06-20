عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الاتحاد-الأوروبي-جميع-الدول-حرة-في-شراء-الغذاء-من-روسيا-1063897240.html
الاتحاد الأوروبي: جميع الدول حرة في شراء الغذاء من روسيا
الاتحاد الأوروبي: جميع الدول حرة في شراء الغذاء من روسيا
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن كل من يريد شراء المواد الغذائية... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:34+0000
2022-06-20T09:34+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062321253_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f5c64b32284050d7ac5218e818e98819.jpg
وقال: "عقوباتنا لا تتعلق بالأسمدة والمواد الغذائية"، في الوقت نفسه، أشار بوريل إلى خطر تطور أزمة الغذاء العالمية والجوع.وقال الدبلوماسي: "أريد مرة أخرى أن أعرب عن القلق بشأن خطر الجوع الحقيقي في العالم، وخاصة في أفريقيا".وقال بوريل يوم السبت الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع شركائه، بما في ذلك الأمم المتحدة، لمنع انقطاع الإمدادات الغذائية في السوق العالمية بسبب العقوبات ضد روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/زاخاروفا-على-الاتحاد-الأوروبي-عدم-التضليل-بأنه-لا-علاقة-له-بمشاكل-المصدرين-الروس-1063805482.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062321253_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_38a831ba623d53359877fbd0f37e6187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الاتحاد الأوروبي: جميع الدول حرة في شراء الغذاء من روسيا

09:34 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن كل من يريد شراء المواد الغذائية والأسمدة من روسيا يمكنه القيام بذلك بحرية تامة.
وقال: "عقوباتنا لا تتعلق بالأسمدة والمواد الغذائية"، في الوقت نفسه، أشار بوريل إلى خطر تطور أزمة الغذاء العالمية والجوع.
وقال الدبلوماسي: "أريد مرة أخرى أن أعرب عن القلق بشأن خطر الجوع الحقيقي في العالم، وخاصة في أفريقيا".
وقال بوريل يوم السبت الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع شركائه، بما في ذلك الأمم المتحدة، لمنع انقطاع الإمدادات الغذائية في السوق العالمية بسبب العقوبات ضد روسيا.
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زاخاروفا: على الاتحاد الأوروبي عدم التضليل بأنه لا علاقة له بمشاكل المصدرين الروس
18 يونيو, 09:25 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала