https://arabic.sputniknews.com/20220620/الاتحاد-الأوروبي-جميع-الدول-حرة-في-شراء-الغذاء-من-روسيا-1063897240.html
الاتحاد الأوروبي: جميع الدول حرة في شراء الغذاء من روسيا
الاتحاد الأوروبي: جميع الدول حرة في شراء الغذاء من روسيا
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن كل من يريد شراء المواد الغذائية... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:34+0000
2022-06-20T09:34+0000
2022-06-20T09:34+0000
روسيا
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وقال: "عقوباتنا لا تتعلق بالأسمدة والمواد الغذائية"، في الوقت نفسه، أشار بوريل إلى خطر تطور أزمة الغذاء العالمية والجوع.وقال الدبلوماسي: "أريد مرة أخرى أن أعرب عن القلق بشأن خطر الجوع الحقيقي في العالم، وخاصة في أفريقيا".وقال بوريل يوم السبت الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع شركائه، بما في ذلك الأمم المتحدة، لمنع انقطاع الإمدادات الغذائية في السوق العالمية بسبب العقوبات ضد روسيا.
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روسيا
الاتحاد الأوروبي: جميع الدول حرة في شراء الغذاء من روسيا
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قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن كل من يريد شراء المواد الغذائية والأسمدة من روسيا يمكنه القيام بذلك بحرية تامة.
وقال: "عقوباتنا لا تتعلق بالأسمدة والمواد الغذائية"، في الوقت نفسه، أشار بوريل إلى خطر تطور أزمة الغذاء العالمية والجوع.
وقال الدبلوماسي: "أريد مرة أخرى أن أعرب عن القلق بشأن خطر الجوع الحقيقي في العالم، وخاصة في أفريقيا".
وقال بوريل يوم السبت الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع شركائه، بما في ذلك الأمم المتحدة، لمنع انقطاع الإمدادات الغذائية في السوق العالمية بسبب العقوبات ضد روسيا.