https://arabic.sputniknews.com/20220620/الاتحاد-الأوروبي-جميع-الدول-حرة-في-شراء-الغذاء-من-روسيا-1063897240.html

الاتحاد الأوروبي: جميع الدول حرة في شراء الغذاء من روسيا

الاتحاد الأوروبي: جميع الدول حرة في شراء الغذاء من روسيا

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن كل من يريد شراء المواد الغذائية... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T09:34+0000

2022-06-20T09:34+0000

2022-06-20T09:34+0000

روسيا

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وقال: "عقوباتنا لا تتعلق بالأسمدة والمواد الغذائية"، في الوقت نفسه، أشار بوريل إلى خطر تطور أزمة الغذاء العالمية والجوع.وقال الدبلوماسي: "أريد مرة أخرى أن أعرب عن القلق بشأن خطر الجوع الحقيقي في العالم، وخاصة في أفريقيا".وقال بوريل يوم السبت الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع شركائه، بما في ذلك الأمم المتحدة، لمنع انقطاع الإمدادات الغذائية في السوق العالمية بسبب العقوبات ضد روسيا.

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روسيا