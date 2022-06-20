https://arabic.sputniknews.com/20220620/الاتحاد-الأوروبي-يجدد-عقوبات-ضم-روسيا-للقرم----1063898184.html
الاتحاد الأوروبي يجدد عقوبات ضم روسيا للقرم
الاتحاد الأوروبي يجدد عقوبات ضم روسيا للقرم
جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم، لمدة عام واحد. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:48+0000
2022-06-20T09:48+0000
2022-06-20T09:48+0000
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048050846_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_e246cae1bab8cea4cc827d4ae57c4d6e.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال الاتحاد في بيان: "المجلس قرر اليوم تجديد العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي ردا على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول من قبل الاتحاد الروسي، حتى 23 يونيو/ حزيران 2023".ومؤخرا، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الذي اتخذ في مارس/ آذار 2014 كان صحيحا وفي الوقت المناسب.وقال بوتين: "الناس في القرم وسيفاستوبول اتحدوا وانتصروا، واتخذوا خيارهم الحر ليكونوا مع روسيا".وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "لقد أثبتت السنوات الماضية بشكل مقنع كيف كان هذا الاختيار صحيحا وفي الوقت المناسب، انظروا فقط إلى ما يحدث اليوم في دونباس، وهذا يتضح على الفور".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/جمهورية-القرم-وقعنا-اتفاقات-بأكثر-من-مليار-دولار-خلال-منتدى-سان-بطرسبورغ-1063802377.html
شبه جزيرة القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048050846_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_718856304e43c9473bd0179fe51a1e29.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
الاتحاد الأوروبي يجدد عقوبات ضم روسيا للقرم
تابعنا عبر
جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم، لمدة عام واحد.
موسكو- سبوتنيك. وقال الاتحاد في بيان: "المجلس قرر اليوم تجديد العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي ردا على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول من قبل الاتحاد الروسي، حتى 23 يونيو/ حزيران 2023".
ومؤخرا، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار ضم شبه جزيرة القرم
إلى روسيا الذي اتخذ في مارس/ آذار 2014 كان صحيحا وفي الوقت المناسب.
وقال بوتين: "الناس في القرم وسيفاستوبول اتحدوا وانتصروا، واتخذوا خيارهم الحر ليكونوا مع روسيا".
وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "لقد أثبتت السنوات الماضية بشكل مقنع كيف كان هذا الاختيار صحيحا وفي الوقت المناسب، انظروا فقط إلى ما يحدث اليوم في دونباس، وهذا يتضح على الفور".