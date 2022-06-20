عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الاتحاد-الأوروبي-يجدد-عقوبات-ضم-روسيا-للقرم----1063898184.html
الاتحاد الأوروبي يجدد عقوبات ضم روسيا للقرم
الاتحاد الأوروبي يجدد عقوبات ضم روسيا للقرم
جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم، لمدة عام واحد. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:48+0000
2022-06-20T09:48+0000
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048050846_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_e246cae1bab8cea4cc827d4ae57c4d6e.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال الاتحاد في بيان: "المجلس قرر اليوم تجديد العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي ردا على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول من قبل الاتحاد الروسي، حتى 23 يونيو/ حزيران 2023".ومؤخرا، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الذي اتخذ في مارس/ آذار 2014 كان صحيحا وفي الوقت المناسب.وقال بوتين: "الناس في القرم وسيفاستوبول اتحدوا وانتصروا، واتخذوا خيارهم الحر ليكونوا مع روسيا".وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "لقد أثبتت السنوات الماضية بشكل مقنع كيف كان هذا الاختيار صحيحا وفي الوقت المناسب، انظروا فقط إلى ما يحدث اليوم في دونباس، وهذا يتضح على الفور".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/جمهورية-القرم-وقعنا-اتفاقات-بأكثر-من-مليار-دولار-خلال-منتدى-سان-بطرسبورغ-1063802377.html
شبه جزيرة القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048050846_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_718856304e43c9473bd0179fe51a1e29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية

الاتحاد الأوروبي يجدد عقوبات ضم روسيا للقرم

09:48 GMT 20.06.2022
© REUTERS / YVES HERMANالاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
تابعنا عبرTelegram
جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم، لمدة عام واحد.
موسكو- سبوتنيك. وقال الاتحاد في بيان: "المجلس قرر اليوم تجديد العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي ردا على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول من قبل الاتحاد الروسي، حتى 23 يونيو/ حزيران 2023".
شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية القرم: وقعنا اتفاقات بأكثر من مليار دولار خلال منتدى سان بطرسبورغ
18 يونيو, 07:40 GMT
ومؤخرا، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الذي اتخذ في مارس/ آذار 2014 كان صحيحا وفي الوقت المناسب.
وقال بوتين: "الناس في القرم وسيفاستوبول اتحدوا وانتصروا، واتخذوا خيارهم الحر ليكونوا مع روسيا".
وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "لقد أثبتت السنوات الماضية بشكل مقنع كيف كان هذا الاختيار صحيحا وفي الوقت المناسب، انظروا فقط إلى ما يحدث اليوم في دونباس، وهذا يتضح على الفور".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала