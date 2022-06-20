https://arabic.sputniknews.com/20220620/الجزائر-تقرر-تدريس-الإنجليزية-في-المدارس-لأول-مرة-في-تاريخها--1063920319.html
الجزائر تقرر تدريس الإنجليزية في المدارس لأول مرة في تاريخها
الجزائر تقرر تدريس الإنجليزية في المدارس لأول مرة في تاريخها
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتدريس اللغة الإنجليزية بدءا من المرحلة الابتدائية، لأول مرة في تاريخ البلاد. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:50+0000
2022-06-20T14:50+0000
2022-06-20T14:50+0000
العالم العربي
الجزائر
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جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه تبون في العاصمة الجزائر، ناقش برامج التعليم بالبلاد، وفق بيان للمجلس.وذكر البيان أن الرئيس "أمر باعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين".ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول الاجتماع ومخرجاته، لكن بموجب القرار ستصبح الإنجليزية ثاني لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية إلى جانب الفرنسية.وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت مطالب من أحزاب وجمعيات جزائرية تدعو إلى إدراج الإنجليزية في السنوات الأولى للتعليم باعتبارها أكثر اللغات انتشارا في الأوساط العلمية عالميا.وشدد الرئيس على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات.ونصت تعليمات الرئيس بأن تكون مراجعة البرامج التعليمية وفق أهداف مسطرة ومحددة تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي وتحديد رزنامة لا تقل عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/وزير-التربية-الجزائري-يكشف-أسباب-تأخر-إدراج-اللغة-الإنجليزية-في-التعليم-الابتدائي-1054860946.html
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العالم العربي, الجزائر
الجزائر تقرر تدريس الإنجليزية في المدارس لأول مرة في تاريخها
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتدريس اللغة الإنجليزية بدءا من المرحلة الابتدائية، لأول مرة في تاريخ البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه تبون في العاصمة الجزائر، ناقش برامج التعليم بالبلاد، وفق بيان للمجلس
.
وذكر البيان أن الرئيس "أمر باعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين".
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول الاجتماع ومخرجاته، لكن بموجب القرار ستصبح الإنجليزية ثاني لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية إلى جانب الفرنسية
.
وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت مطالب من أحزاب وجمعيات جزائرية تدعو إلى إدراج الإنجليزية في السنوات الأولى للتعليم باعتبارها أكثر اللغات انتشارا في الأوساط العلمية عالميا.
وشدد الرئيس على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات.
ونصت تعليمات الرئيس بأن تكون مراجعة البرامج التعليمية وفق أهداف مسطرة ومحددة تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي وتحديد رزنامة لا تقل عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها.