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الجزائر تقرر تدريس الإنجليزية في المدارس لأول مرة في تاريخها
الجزائر تقرر تدريس الإنجليزية في المدارس لأول مرة في تاريخها
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتدريس اللغة الإنجليزية بدءا من المرحلة الابتدائية، لأول مرة في تاريخ البلاد. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:50+0000
2022-06-20T14:50+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه تبون في العاصمة الجزائر، ناقش برامج التعليم بالبلاد، وفق بيان للمجلس.وذكر البيان أن الرئيس "أمر باعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين".ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول الاجتماع ومخرجاته، لكن بموجب القرار ستصبح الإنجليزية ثاني لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية إلى جانب الفرنسية.وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت مطالب من أحزاب وجمعيات جزائرية تدعو إلى إدراج الإنجليزية في السنوات الأولى للتعليم باعتبارها أكثر اللغات انتشارا في الأوساط العلمية عالميا.وشدد الرئيس على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات.ونصت تعليمات الرئيس بأن تكون مراجعة البرامج التعليمية وفق أهداف مسطرة ومحددة تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي وتحديد رزنامة لا تقل عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/وزير-التربية-الجزائري-يكشف-أسباب-تأخر-إدراج-اللغة-الإنجليزية-في-التعليم-الابتدائي-1054860946.html
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العالم العربي, الجزائر

الجزائر تقرر تدريس الإنجليزية في المدارس لأول مرة في تاريخها

14:50 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتدريس اللغة الإنجليزية بدءا من المرحلة الابتدائية، لأول مرة في تاريخ البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه تبون في العاصمة الجزائر، ناقش برامج التعليم بالبلاد، وفق بيان للمجلس.
وذكر البيان أن الرئيس "أمر باعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين".
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول الاجتماع ومخرجاته، لكن بموجب القرار ستصبح الإنجليزية ثاني لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية إلى جانب الفرنسية.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
وزير التربية الجزائري يكشف أسباب تأخر إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي
2 يناير, 14:55 GMT
وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت مطالب من أحزاب وجمعيات جزائرية تدعو إلى إدراج الإنجليزية في السنوات الأولى للتعليم باعتبارها أكثر اللغات انتشارا في الأوساط العلمية عالميا.
وشدد الرئيس على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات.
ونصت تعليمات الرئيس بأن تكون مراجعة البرامج التعليمية وفق أهداف مسطرة ومحددة تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي وتحديد رزنامة لا تقل عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها.
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