https://arabic.sputniknews.com/20220620/الجعفري-لوفد-فلسطيني-القضية-الفلسطينية-ستبقى-القضية-المركزية-1063923085.html

الجعفري لوفد فلسطيني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية

الجعفري لوفد فلسطيني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية

التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، وسفير دولة فلسطين في سوريا سمير... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T15:25+0000

2022-06-20T15:25+0000

2022-06-20T15:25+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، بحث الجانبان آخر التطورات في فلسطين المحتلة كما تطرق اللقاء إلى شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وفي الدول المضيفة.وأكد الجعفري ثبات موقف سوريا تجاه القضية الفلسطينية التي لطالما اعتبرتها قضية العالم العربي المركزية، مشيرا إلى استمرار دعم بلاده لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة حقوقه المشروعة المغتصبة التي ضمنتها قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 194 الذي ضمن حق العودة، مشددا على أن هذه الحقوق مصانة قانونيا ولا تسقط بالتقادم وأن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية مآلها الفشل.بدوره، عبر أبو هولي عن امتنانه الكبير لمواقف سوريا المبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه، مؤكدا أن صمود سوريا في حربها ضد المجموعات الإرهابية المدعومة من بعض الدول الغربية ومن كيان الاحتلال الإسرائيلي كان له الدور الكبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفي حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المحافل والأوساط الدولية.

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