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الجعفري لوفد فلسطيني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية
الجعفري لوفد فلسطيني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية
التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، وسفير دولة فلسطين في سوريا سمير... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:25+0000
2022-06-20T15:25+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، بحث الجانبان آخر التطورات في فلسطين المحتلة كما تطرق اللقاء إلى شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وفي الدول المضيفة.وأكد الجعفري ثبات موقف سوريا تجاه القضية الفلسطينية التي لطالما اعتبرتها قضية العالم العربي المركزية، مشيرا إلى استمرار دعم بلاده لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة حقوقه المشروعة المغتصبة التي ضمنتها قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 194 الذي ضمن حق العودة، مشددا على أن هذه الحقوق مصانة قانونيا ولا تسقط بالتقادم وأن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية مآلها الفشل.بدوره، عبر أبو هولي عن امتنانه الكبير لمواقف سوريا المبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه، مؤكدا أن صمود سوريا في حربها ضد المجموعات الإرهابية المدعومة من بعض الدول الغربية ومن كيان الاحتلال الإسرائيلي كان له الدور الكبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفي حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المحافل والأوساط الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الخارجية-الروسية-موسكو-تأمل-أن-تتخلى-تركيا-عن-العملية-العسكرية-في-سوريا-1063898005.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الجعفري لوفد فلسطيني: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية

15:25 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Mary Altafferالمندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري
المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، وسفير دولة فلسطين في سوريا سمير الرفاعي، وذلك بعد اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا في بيروت مؤخرا.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، بحث الجانبان آخر التطورات في فلسطين المحتلة كما تطرق اللقاء إلى شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وفي الدول المضيفة.
وأكد الجعفري ثبات موقف سوريا تجاه القضية الفلسطينية التي لطالما اعتبرتها قضية العالم العربي المركزية، مشيرا إلى استمرار دعم بلاده لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة حقوقه المشروعة المغتصبة التي ضمنتها قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 194 الذي ضمن حق العودة، مشددا على أن هذه الحقوق مصانة قانونيا ولا تسقط بالتقادم وأن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية مآلها الفشل.
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بدوره، عبر أبو هولي عن امتنانه الكبير لمواقف سوريا المبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه، مؤكدا أن صمود سوريا في حربها ضد المجموعات الإرهابية المدعومة من بعض الدول الغربية ومن كيان الاحتلال الإسرائيلي كان له الدور الكبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفي حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المحافل والأوساط الدولية.
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