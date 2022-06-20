https://arabic.sputniknews.com/20220620/الخارجية-الإيرانية-نأمل-بالإفراج-العملي-عن-شحنة-النفط-في-اليونان-1063926810.html

الخارجية الإيرانية: نأمل بالإفراج العملي عن شحنة النفط في اليونان

الخارجية الإيرانية: نأمل بالإفراج العملي عن شحنة النفط في اليونان

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن أملها في الإفراج عن شحنة النفط الإيراني في اليونان بشكل عملي، مضيفة أن "قضية ناقلتي النفط اليونانيتين تستكمل... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T16:12+0000

2022-06-20T16:12+0000

2022-06-20T16:12+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة ، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الإجراءات القضائية تستكمل في مكان احتجاز الناقلتين اليونانيتين وتتابع الحكومة اليونانية استكمال الوثائق عبر المحامين من أجل استكمال مراحل الإفراج عن الناقلتين".وأضاف: "نحن نوصي الحكومة اليونانية بالاستفادة من الإمكانيات القانونية ونحن على ثقة بأن اليونان ستتابع القضية عبر الطرق القانونية"، متابعا: "نأمل الإفراج العملي عن شحنة النفط الإيرانية وأن المسار المتبع هو صيانة العلاقات الثنائية وقطع الطريق أمام الطرف الثالث".وكانت مؤسسة الموانئ الإيرانية، أعلنت أن "حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها". وقالت إن "الإفراج عن السفينة جاء بفضل الإجراءات السريعة لإيران رغم سعي واشنطن لمصادرتها".وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/اليونان-تطالب-إيران-مجددا-بالإفراج-عن-ناقلتي-النفط-التابعتين-لها-وطاقمهما-1063629385.html

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