https://arabic.sputniknews.com/20220620/الخارجية-الروسية-موسكو-تأمل-أن-تتخلى-تركيا-عن-العملية-العسكرية-في-سوريا-1063898005.html
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتخلى تركيا عن العملية العسكرية شمالي سوريا
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتخلى تركيا عن العملية العسكرية شمالي سوريا
قال نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، إن موسكو تأمل أن تتخلى تركيا عن العملية العسكرية شمالي... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:43+0000
2022-06-20T09:43+0000
2022-06-20T10:01+0000
روسيا
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وأكد نائب وزير الخارجية الروسي على أن موسكو ستواصل الضغط على أنقرة للتخلي عن العملية العسكرية في شمال سوريا.وتابع: "نواصل العمل معهم. آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق على الخط السياسي والدبلوماسي".ذكرت صحيفة "ترمركي"، اليوم الاثنين، أن جميع الاستعدادات للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا قد اكتملت.وعن الرغبة في نقل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من جنيف، قال بوغدانوف: "زملاؤنا في مختلف البلدان يعرفون عن هذه الرغبة [لنقل الموقع]. ناقشنا هذه المسألة مع أولئك الذين يمكن أن يصبحوا منظمين في هذا الاجتماع. هذه المسألة قيد النظر من قبل زملائنا، في المقام الأول الأطراف السورية بطبيعة الحال".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-تكشف-عن-موقفها-بشأن-العملية-العسكرية-التركية-شمالي-سوريا-وأبرز-الخطط-الموضوعة-1063615420.html
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روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتخلى تركيا عن العملية العسكرية شمالي سوريا
09:43 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 10:01 GMT 20.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، إن موسكو تأمل أن تتخلى تركيا عن العملية العسكرية شمالي سوريا وأن تستمر في العمل الدبلوماسي.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي على أن موسكو ستواصل الضغط على أنقرة للتخلي عن العملية العسكرية في شمال سوريا.
وتابع: "نواصل العمل معهم. آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق على الخط السياسي والدبلوماسي".
ذكرت صحيفة "ترمركي"، اليوم الاثنين، أن جميع الاستعدادات للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا قد اكتملت.
وعن الرغبة في نقل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من جنيف، قال بوغدانوف: "زملاؤنا في مختلف البلدان يعرفون عن هذه الرغبة [لنقل الموقع]. ناقشنا هذه المسألة مع أولئك الذين يمكن أن يصبحوا منظمين في هذا الاجتماع. هذه المسألة قيد النظر من قبل زملائنا، في المقام الأول الأطراف السورية بطبيعة الحال".