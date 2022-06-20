https://arabic.sputniknews.com/20220620/الداخلية-الفرنسية-حزب-ماكرون-يخسر-الغالبية-في-البرلمان-بحصوله-على-245-مقعدا-1063887088.html
الداخلية الفرنسية: حزب ماكرون يخسر الغالبية في البرلمان بحصوله على 245 مقعدا
الداخلية الفرنسية: حزب ماكرون يخسر الغالبية في البرلمان بحصوله على 245 مقعدا
خسر تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غالبيته في البرلمان أمس الأحد بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T00:12+0000
2022-06-20T00:12+0000
2022-06-20T00:12+0000
أخبار فرنسا
الانتخابات التشريعية الفرنسية
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ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا).فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، ووحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الداخلية-الفرنسية-تعلن-تصدر-التحالف-اليساري-في-الانتخابات-التشريعية-1063497593.html
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أخبار فرنسا , الانتخابات التشريعية الفرنسية
الداخلية الفرنسية: حزب ماكرون يخسر الغالبية في البرلمان بحصوله على 245 مقعدا
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خسر تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غالبيته في البرلمان أمس الأحد بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين.
ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة
(289 مقعدا).
فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، ووحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.