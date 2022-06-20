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الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تستهدف مطار أرتسيز في أوديسا وتدمر مراكز تحكم الطائرات المسيرة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220620/الدفاع-الروسية-صواريخ-أونيكس-تستهدف-مطار-أرتسيز-في-أوديسا-وتدمر-مراكز-تحكم-الطائرات-المسيرة-1063894918.html
الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تستهدف مطار أرتسيز في أوديسا وتدمر مراكز تحكم الطائرات المسيرة
الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تستهدف مطار أرتسيز في أوديسا وتدمر مراكز تحكم الطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ "أونيكس" مطار أرتسيز في منطقة أوديسا ودمرت مراكز تحكم الطائرات المسيرة... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:32+0000
2022-06-20T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية أن القوات المسلحة الروسية قامت بقصف مطار أرتسيز بمقاطعة أوديسا بصاروخ عالي الدقة من طراز "أونيكس" ودمرت محطة لتوجيه طائرات "بيرقدار" المسيرة.
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الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تستهدف مطار أرتسيز في أوديسا وتدمر مراكز تحكم الطائرات المسيرة

08:32 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 08:41 GMT 20.06.2022)
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ "أونيكس" مطار أرتسيز في منطقة أوديسا ودمرت مراكز تحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية أن القوات المسلحة الروسية قامت بقصف مطار أرتسيز بمقاطعة أوديسا بصاروخ عالي الدقة من طراز "أونيكس" ودمرت محطة لتوجيه طائرات "بيرقدار" المسيرة.
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Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:03 GMT
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