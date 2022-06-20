https://arabic.sputniknews.com/20220620/الدوما-نهاية-من-اتخذ-قرار-قصف-منصات-الحفر-في-البحر-الأسود-ستكون-حزينة--1063910176.html

الدوما: نهاية من اتخذ قرار قصف منصات الحفر في البحر الأسود ستكون حزينة

الدوما: نهاية من اتخذ قرار قصف منصات الحفر في البحر الأسود ستكون حزينة

قال ميخائيل شيريميت، نائب مجلس الدوما من منطقة القرم، لوكالة "سبوتنيك"، إن نهاية من اتخذ قرار قصف منصات الحفر في البحر الأسود ستكون حزينة. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T12:33+0000

2022-06-20T12:33+0000

2022-06-20T12:33+0000

روسيا

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وأضاف: "تم تنفيذ هجوم على مرافق البنية التحتية المدنية، وبالتالي ذلك سيسمح لنا بالرد. نهاية أولئك الذين اتخذوا قرار مهاجمة منصات الحفر لدينا ستكون حزينة. في المستقبل القريب، سيتم شن ضربات انتقامية ضد مراكز صنع القرار. الجواب سيكون شاملا، وبعد ذلك لن يتعافوا قريبا".بالإضافة إلى ذلك، وفقا له، ستتحمل الدول الغربية أيضا مسؤولية ما حدث إذا تم التأكد من أن الضربة نفذت من الأسلحة التي قدمتها.وأعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قامت صباح اليوم بقصف منصات للحفر تابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومورنفط غاز".وكتب أكسيونوف على تطبيق "تلغرام": "قام العدو صباح اليوم بتوجيه ضربة لمنصات الحفر التابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومورنفط غاز". أنا على اتصال بالزملاء في وزارة الدفاع والأمن الفيدرالي، نعمل على إنقاذ الأشخاص".وأضاف أكسيونوف: "تم إنقاذ خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة مصابين، جاري البحث عن الآخرين".وأشار أكسيونوف إلى أن وزارة الدفاع تجري عملية إنقاذ تشارك فيها سفن وطائرات.

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