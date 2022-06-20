https://arabic.sputniknews.com/20220620/الديوان-الملكي-السعودي-الأمير-محمد-بن-سلمان-يبدأ-جولة-خارجية-تشمل-مصر-والأردن-وتركيا-1063935001.html

الديوان الملكي السعودي: الأمير محمد بن سلمان يبدأ جولة خارجية تشمل مصر والأردن وتركيا

الديوان الملكي السعودي: الأمير محمد بن سلمان يبدأ جولة خارجية تشمل مصر والأردن وتركيا

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الاثنين، أن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأ جولة خارجية تشمل مصر والأردن وتركيا". 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T18:49+0000

2022-06-20T18:49+0000

2022-06-20T18:49+0000

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ولي العهد محمد بن سلمان

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وجاء في البيان "بناء على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا منه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، فقد غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لزيارة كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وأضاف الديوان الملكي، أن "الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".وكان مصدر مطلع، قد قال لوكالة "سبوتنيك"، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سوف يزور الأردن الثلاثاء المقبل، بعد أن يُتم زيارة إلى مصر، وسيتوجه بعد الأردن في اليوم التالي، الأربعاء، إلى تركيا.ووفقاً للمصدر، "سيتم خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن بحث ملفات مثل الشأن الاقتصادي والاستثماري وأمن الطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مناقشة سلوك إيران في المنطقة، والتطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني".ولفت المصدر إلى أن "موضوع الأزمة الروسية والأوكرانية لن يغيب عن المحادثات"، موضحا أنه "سيتم مناقشة قضايا تخص الشباب وفرص العمل".ووفقا للمصدر، "سيتم بحث تحقيق الموائمة بين رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الأردني، وبين رؤية السعودية 2030 بما يحقق المنفعة المتبادلة لدى الشعبين، بالإضافة لما سبق، فإن ولي العهد محمد بن سلمان وبعد لقائه العاهل الأردني سيلتقي نظيره الأردني الأمير الحسين، في إطار الاهتمام بتمكين الشباب ودورهم الفاعل".

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أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن, ولي العهد محمد بن سلمان