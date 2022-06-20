https://arabic.sputniknews.com/20220620/السعودية-تلغي-قرار-تعليق-السفر-إلى-عدة-دول-1063903352.html
السعودية تلغي قرار تعليق السفر إلى عدة دول
السعودية تلغي قرار تعليق السفر إلى عدة دول
أعلنت المملكة العربية السعودية رفع تعليق السفر المفروض على مواطنيها إلى عدة دول من بينها إثيوبيا وتركيا، وذلك بعد متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:05+0000
2022-06-20T11:05+0000
2022-06-20T11:05+0000
العالم العربي
السعودية
فيروس كورونا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول في وزارة الداخلية، أنه "بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا؛ فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا، وتركيا، وفيتنام، والهند".يُذكر أن السعودية قررت، مطلع الشهر الجاري، رفع تعليق السفر أيضا إلى إندونيسيا بعد متابعة الوضع الفيروسي، وذلك وفقا لبيان من الداخلية السعودية.وفي الـ13 من الشهر الجاري، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان، "رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا".وشملت تلك الإجراءات "عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات، وعدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية". كما تضمنت أن "تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-إمكانية-تبادل-فتح-السفارات-مع-السعودية-1063900715.html
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العالم العربي, السعودية, فيروس كورونا
السعودية تلغي قرار تعليق السفر إلى عدة دول
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أعلنت المملكة العربية السعودية رفع تعليق السفر المفروض على مواطنيها إلى عدة دول من بينها إثيوبيا وتركيا، وذلك بعد متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول في وزارة الداخلية، أنه "بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا؛ فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا، وتركيا، وفيتنام، والهند".
يُذكر أن السعودية قررت، مطلع الشهر الجاري، رفع تعليق السفر أيضا إلى إندونيسيا بعد متابعة الوضع الفيروسي، وذلك وفقا لبيان من الداخلية السعودية.
وفي الـ13 من الشهر الجاري، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان، "رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا".
وشملت تلك الإجراءات "عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات، وعدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية".
كما تضمنت أن "تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة".