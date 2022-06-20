https://arabic.sputniknews.com/20220620/السيسي-يستقبل-رئيس-شركة-شيفرون-الأمريكية-ويؤكد-دعم-الدولة-لنشاطاتها-داخل-مصر-1063924078.html
السيسي يستقبل رئيس شركة "شيفرون" الأمريكية ويؤكد دعم الدولة لنشاطاتها داخل مصر
السيسي يستقبل رئيس شركة "شيفرون" الأمريكية ويؤكد دعم الدولة لنشاطاتها داخل مصر
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مايكل ويرث، رئيس مجلس إدارة شركة "شيفرون" الأمريكية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:37+0000
2022-06-20T15:37+0000
2022-06-20T15:37+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، نشره عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أكد أن السيسي استقبل رئيس شركة "شيفرون" العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول.وأوضح البيان أن السيسي أكد "دعم الدولة المصرية الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر، خاصةً في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالمياً، الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويسهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات".وثمن ويرث "ما حققته مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز، والتي تتعاظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية"، حسب نص البيان.يشار إلى أن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري كان قد شهد بصحبة مايك ويرث رئيس شركة "شيفرون" العالمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة "شيفرون إي ميد ميدستريم" العالمية للتعاون في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يستقبل رئيس شركة "شيفرون" الأمريكية ويؤكد دعم الدولة لنشاطاتها داخل مصر
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استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مايكل ويرث، رئيس مجلس إدارة شركة "شيفرون" الأمريكية.
وحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، نشره عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أكد أن السيسي استقبل رئيس شركة "شيفرون" العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول
.
وأوضح البيان أن السيسي أكد "دعم الدولة المصرية الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر، خاصةً في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات
صناعة البترول والغاز عالمياً، الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويسهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات".
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره لمقابلة السيد الرئيس، وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر، مؤكداً حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية مع مصر.
وثمن ويرث "ما حققته مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي
والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز، والتي تتعاظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية"، حسب نص البيان.
يشار إلى أن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري كان قد شهد بصحبة مايك ويرث رئيس شركة "شيفرون" العالمية التوقيع على مذكرة تفاهم
بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة "شيفرون إي ميد ميدستريم" العالمية للتعاون في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر.