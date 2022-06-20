https://arabic.sputniknews.com/20220620/الصين-تطور-طلاء-جديدا-للتحكم-الحراري-في-المركبات-الفضائية-1063907238.html

الصين تطور طلاء جديدا للتحكم الحراري في المركبات الفضائية

الصين تطور طلاء جديدا للتحكم الحراري في المركبات الفضائية

أفادت مصادر إعلامية أن علماء صينيين طوروا طلاء تحكم حراري بأساس معدني للمركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14". 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T11:50+0000

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2022-06-20T11:50+0000

العالم

الصين

مركبة فضائية

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ووفقا لموقع "China"، تأتي أهمية هذا الطلاء من فعاليته المرجوة في حماية رواد الفضاء من الحرارة الشديدة والبرد القاسي أثناء بقائهم لستة أشهر في المدار.وتعتمد آلية الطلاء الجديد على طريقتين، حيث توفر الأولى امتصاصا منخفضا لأشعة الشمس لدعم تقليل تأثير الشمس على درجات الحرارة الداخلية للمركبة الفضائية، فيما تعمل الثانية على توفير انبعاث منخفض للأشعة تحت الحمراء لمنع إطلاق الحرارة من المصادر الداخلية.وسيواجه رواد الفضاء "شنتشو-14"، المكلفون باستكمال بناء محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ"، العديد من هياكل المحطة المعقدة خلال رحلتهم التي تستغرق ستة أشهر.ومن المرجح أن يعمل التحام مركبة الشحن والوحدتين المعمليتين مع الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية، على منع أشعة الشمس من الوصول إلى المركبة الفضائية، مما يؤدي إلى تعرض طويل الأمد للبرد الشديد في ظلال الفضاء السحيق. كما لا بد للمركبة الفضائية التكيف مع الحرارة الشديدة الموجودة بأشعة الشمس المباشرة في الفضاء الخارجي.ودون ضوابط حرارية، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجانب المواجه للشمس للمركبة الفضائية إلى ما يزيد عن 100 درجة مئوية، بينما يمكن أن تنخفض درجة حرارة الجانب المظلم إلى 100 درجة مئوية تحت الصفر، حيث قد تشكل البيئات شديدة الحرارة المرتفعة والمنخفضة تحديات خطيرة على صحة رواد الفضاء وعمل المركبة الفضائية.وتم تطوير طلاء التحكم الحراري، تحت إشراف الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، لأول مرة في مركبة الفضاء شنتشو -13، التي تم إطلاقها في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على بيئة المركبة ضمن نطاقات درجة حرارة مقبولة والتي تراوحت بين 18 و26 درجة مئوية، وذلك خلال رحلتها الفضائية التي استمرت ستة أشهر، مما سمح لرواد الفضاء بالبقاء هادئين ومرتاحين في مساكنهم المدارية.وأطلقت الصين مهمة شنتشو -14 المكونة من ثلاثة أفراد في 5 يونيو/حزيران، لتوفير الطاقم الثالث لمشروع محطة الفضاء الصينية.وأثناء إقامتهم في المدار، سيشاهد الطاقم التحام وحدتين معملتين، مركبة الشحن Tianzhou-5وسفينة الفضاء Shenzhou-15 المأهولة، بالوحدة الأساسية للمحطة الفضائية.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/وصول-صاروخ-الحامل-لمركبة-تيانتشو-4-إلى-موقع-الإطلاق-في-محطة-الفضاء-الصينية-1061096001.html

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